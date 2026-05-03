Estos son los consejeros del nuevo Gobierno de Aragón de PP y Vox

Los nueve consejeros del nuevo Gobierno de Aragón que dirigirá el popular Jorge Azcón ya tienen nombre y cara. El propio Ejecutivo autonómico ha confirmado este domingo quiénes son las personas que mañana tomarán posesión de las principales responsabilidades ejecutivas de la comunidad autónoma y qué áreas responderán a sus dictados. Una decisión que se ha apurado hasta última hora, principalmente por la tardanza de Vox, y que mañana se ratificará con el primer Consejo de Gobierno. Una reunión en la que se esperan nombramientos de directores generales y cargos de la segunda fila del nuevo Ejecutivo, además de la aprobación ya anunciada del PIGA para la expansión de Amazon Web Services en la comunidad.

Jorge Azcón, líder del PP en Aragón, apuesta por la continuidad y por personas de su máxima confianza. Su núcleo duro -Mar Vaquero, Roberto Bermúdez de Castro y Octavio López- se mantienen en el Gobierno aragonés con competencias muy similares a las atesoradas en los últimos tiempos. El cambio en la cartera de Vaquero se debe a la separación de Economía, que desde mañana estará pilotada por Eva Valle, quien fuera el único fichaje anunciado por Azcón durante la campaña electoral. Además de la economista, recién salida del Banco de España, hay una nueva incorporación y un cambio de cartera. Ángel Sanz será el nuevo consejero de Sanidad, tras la salida por "motivos estrictamente personales" de José Luis Bancalero, y Carmen Susín asume el liderazgo en Educación, después de que Servicios Sociales esté en manos de Vox tras el pacto de Gobierno.

Con novedades regresa al Gobierno de Aragón Vox, aunque su rostro será el que más se reconoce en la comunidad autónoma. Alejandro Nolasco vuelve a ser vicepresidente primero de la comunidad autónoma y será el responsable de poner en marcha la Desregulación, el nuevo ariete de la ultraderecha para las políticas autonómicas. El turolense también será el encargado de Servicios Sociales y Familia, una cartera compleja y que es mucho más que la inmigración que tanto ocupa los discursos de Vox. Sus dos compañeros de partido en el Consejo de Gobierno serán Luis Biendicho y Arancha Simón, dos perfiles técnicos para dos áreas que necesitan de ese conocimiento de la Administración y del sector. Medio Ambiente y Turismo y Ganadería, Agricultura y Alimentación serán capitaneadas por dos altos cargos de Vox, que sigue interesado en el medio natural y en el sector primario, donde ha detectado un importante caladero de votos en las últimas citas con las urnas.

Alejandro Nolasco: vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia (Vox)

Alejandro Nolasco (Pamplona, 1991) vuelve al Gobierno de Aragón y en un puesto casi calcado al que abandonó tras solo once meses de experiencia en el Pignatelli. El líder de Vox en la comunidad se coloca de nuevo como vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico y estrena, como hiciera con Despoblación en 2023, un nuevo área. Desregulación será capital en su nueva cartera, en un movimiento exacto al de Extremadura, con la intención de reducir trámites. Más trabajo le dará Servicios Sociales y Familia, sectores que le harán asumir tareas en dependencia, residencia, juventud, mayores o infancia. Nada sencillo, pero bien defendido por Carmen Susín (PP) hasta hace días. Nolasco sigue siendo el rostro de Vox en Aragón, pese a que las dudas en torno a su figura han pululado tanto en campaña como en la posterior formación del Gobierno. Además de vicepresidente primero, en la pasada legislatura fue portavoz de Vox tras abandonar la DGA y el principal azote de un PP al que siempre mira con reticencias.

Mar Vaquero: vicepresidenta segunda y consejera de Presidencia

Mar Vaquero (San Sebastián, 1970) seguirá siendo lla número 2 del PP de Jorge Azcón dentro del Ejecutivo autonómico, pero asumiendo en esta nueva legislatura un papel más político. Vaquero se mantiene como vicepresidenta segunda, como fuera en la primera intentona entre los dos partidos, y será la portavoz del Ejecutivo autonómico, además de consejera de Presidencia. La popular seguirá dirigiendo al Gobierno en las Cortes, uno de sus puntos fuertes, y será una referencia institucional tras el traspaso del área puramente económica a los dominios de Eva Valle. Vaquero sí seguirá dirigiendo el apartado de tecnología e innovación, dos áreas en las que ha mostrado un liderazgo más que evidente con la atracción de empresas de estos sectores y la orientación del Gobierno aragonés hacia esos objetivos, con actos como The Wave. Suma a su currículo político una nueva legislatura como vicepresidenta, después de serlo en la anterior tanto con como sin Vox. En el pasado fue alcaldesa de María de Huerva entre 2017 y 2019. También ha sido portavoz del PP en las Cortes de Aragón.

Roberto Bermúdez de Castro: consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública

Roberto Bermúdez de Castro (Huesca, 1970) seguirá siendo piedra angular del proyecto de Jorge Azcón para Aragón. Recuperado en la pasada legislatura después de un parón de la política dsde La Liga, el oscense se mantendrá con el mismo departamento que tuvo en el anterior Gobierno. Seguirá bajo su mando la gestión de interior y de las emergencias, una obsesión personal que aspira a apuntalar con el nuevo centro autonómico y con la mejora de infraestructuras y prevención de incendios, danas o nevadas. Bermúdez de Castro será el encargado de desarrollar la ambiciosa reforma fiscal que quieren llevar a cabo PP y Vox en los próximos cuatro años. También, de cerrar cuatro Presupuestos, después de dos años con las cuentas prorrogadas. En su pasado político también se encuentran la consejería de Presidencia y portavocía del Gobierno de Luisa Fernanda Rudi o su paso por el Senado.

Octavio López: consejero de Fomento, Vivienda, Logística

El consejero más veterano y la mano derecha de Jorge Azcón, Octavio López (Zaragoza, 1962) seguirá siendo el responsable de la vivienda, las infraestructuras y la logística aragonesas durante los próximos cuatro años. En las tres áreas tiene marcados los objetivos, que comenzó en los pasados dos años y medio de Ejecutivo autonómico, y ajustes puntuales dentro de la organización del gabinete tendrán como objetivo acelerar y afianzar esas acciones en materia de vivienda o en mejora de las carreteras. López también se queda con la gestión de los PIGAs (Proyectos de Interés General Autonómico) con los que da celeridad a las grandes inversiones, como el que este mismo lunes aprobarán para Amazon Web Services.

Eva Valle: consejera de Economía, Industria y Empleo

Eva Valle (Zaragoza, 1974) era la única persona con consejería asegurada, recordaban fuentes populares. La economista fue elegida, y anunciada, por Azcón a mediados de la campaña electoral, con el objeto de "reforzar" la ya de por sí potente área económica del Gobierno que dirige el Partido Popular. No se le ha visto ni en actos de partido ni en la semana del debate de investidura o toma de posesión, por lo que Valle se estrenará en la política aragonesa este lunes en el Consejo de Gobierno. Economista del Estado, la zaragozana ha sido directora de la Oficina Económica del preisdente del Gobierno durante el mandato de Mariano Rajoy y hasta el pasado verano asesora del Banco de España. Dejó ese papel para dejar "vía libre" a su marido, Alberto Nadal, que es asesor económico de Alberto Núñez Feijóo en la dirección nacional del PP.

Carmen Susín: consejera de Educación, Ciencia y Universidades

La segunda experiencia de Carmen Susín (Huesca, 1975) volverá a ser en una cartera social y necesitada de gestión diaria. La oscense tiene un cartel positivo dentro del Gobierno de Aragón y de las filas del PP por su trabajo en Bienestar Social y Familia, ahora en manos de Vox tras el pacto por la gobernabilidad de la comunidad autónoma. Peso pesado del partido y cabeza de lista en la candidatura para el pasado 8F, Susín asume la dirección de Educación con la concertación del Bachillerato y la gratuidad del 0-3 años como proyectos de legislatura. Incorpora a su área Universidades, que ya no cuenta con cartera propia, pero que tendrá relevancia en los próximos meses ante los proyectos de centros privados dispuestos a aterrizar en Aragón y los pleitos con el Gobierno central por el nuevo decreto.

Ángel Sanz: consejero de Sanidad

Durante la última legislatura ha sido Director Gerente de AST (Aragonesa de Servicios Telemáticos), aunque con anterioridad ha ocupado responsabilidades como director gerente del Servicio Aragonés de Salud (2014-2015) y del Servicio Navarro de Salud (2011-2013), director gerente de la sociedad pública Trabajos Catrastales S.A. (2007-2011), consejero delgado de la sociedad pública Obras Públicas y Telecomunicaciones de Navarra S.A. (2007-2009), director general para la Sociedad de la Información del Gobierno de Navarra (2003-2007) y director general de Transportes y Telecomunicaciones del Gobierno de Navarra (1996-2003). Entre los años 1989 y 1996 fue Jefe del Centro de Proceso de Datos del Gobierno de Aragón y, desde el año 2015 desempeñó el cargo de Jefe del Servicio de Tecnologías de Información e Infraestructuras de Justicia en el Gobierno de Aragón.

Arancha Simón: consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Vox)

Arancha Simón (Huesca, 1979) comenzó a entrar en las quinielas para las consejerías de Vox conforme avanzaban las negociaciones y los días sin noticias sin altos cargos de Vox. La ultraderecha ha elegido a esta técnico superior especialista en Explotaciones Agropecuarias para dirigir la consejería de Agricultura. Una mujer con dilatada experiencia en Riegos del Alto Aragón, donde acumula más de 20 años de trayectoria y con cargos de responsabilidad como la secretaría de la organización. Participó en la dirección de obra del Embalse de Montearagón. A partir de ahora capitaneará una consejería complicada, por la situación que atraviesa el sector primario y la importancia de este sector en la comunidad.

Luis Biendicho: consejero de Medio Ambiente y Turismo (Vox)

Luis Biendicho (Zaragoza, 1965) era uno de los nombres vinculados a las consejerías de Medio Ambiente o Agricultura desde que se dio a conocer el pacto entre PP y Vox. La ultraderecha eligió perfiles técnicos para sus listas electorales y Biendicho, letrado de la comunidad autónoma desde hace 27 años, formaba parte de ese grupo de expertos. El abogado tiene ya experiencia en el Gobierno de Aragón, aunque en un segundo escalón de responsabilidad, ya que fue el secretario general técnico (SGT) de la consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación entre 2023 y 2024, con Ángel Samper (Vox) al frente.