Las votaciones al Aragonés del Año llegan a su ecuador con tres categorías muy disputadas

Las votaciones para elegir a los Aragoneses del Año alcanzan su ecuador. Quedan dos semanas para que los lectores de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN puedan escoger entre los 20 candidatos, cuatro en cada una de las cinco categorías (Empresa, Valores Humanos, Ciencia e Investigación, Cultura y Deportes). El plazo para votar finalizará el próximo 17 de mayo y el nombre de los ganadores se dará a conocer en la gala que se celebrará el miércoles 20 en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

Los miles de votos registrados a través de la página web del diario empiezan a dilucidar el apoyo que van teniendo los candidatos a alzarse este año con el preciado galardón. A día de hoy, las votaciones están muy reñidas en tres de las cinco categorías.

En Cultura están nominados la actriz Elena Rivera, la técnica de sonido Yasmina Praderas, el ciclo de cine La Buena Estrella y Aragón Televisión. El candidato con más apoyos alcanza el 33,71% de los votos, por delante del 29,56% y del 26,67% que suman el segundo y el tercero.

También en Valores Humanos, tres nominados acumulan la mayoría del respaldo con el 37,48%, el 29,31% y el 26,54%. En esta categoría figuran la Fundación Ibercaja, los Bomberos de la Diputación de Zaragoza (DPZ), el CEIP Ramiro Soláns de Zaragoza y Fundación DFA.

En Deportes, el ganador saldrá elegido entre el jugador de baloncesto Aday Mara, el técnico del Casademont Zaragoza femenino Carlos Cantero, el arquero Andrés Temiño o la duatleta y triatleta Marta Pintanel. Dos de ellos se sitúan en cabeza con el 37,23% y el 36,48% de los votos.

En Empresa, uno de los nominados encabeza el apoyo popular con el 64,65% del porcentaje. En esta categoría pelean por el galardón Grupo Samca, La Zaragozana, Eigo Construcciones y Veralia.

Por último, en Ciencia e Investigación, la investigadora María José Martínez Pérez, el congreso The Wave, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y el Instituto de Investigación Sanitaria (IIS) Aragón son los nominados. este año. En este apartado también hay uno de los aspirantes que está dominando las votaciones con el 61,89%.

Como cada edición, los lectores serán quienes decidan quién es el ganador en cada categoría. También se entregará el Aragonés del Año general al candidato que más votos reciba de entre los 20 nominados. El único galardón que no se otorgará por votación popular será el Aragonés de Honor, que será concedido directamente por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y se anunciará en los próximos días.

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Todavía se puede participar a través de la web o en las papaletas de la edición impresa del fin de semana. Los premios Aragoneses del Año cuentan con la colaboración del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputación de Zaragoza y Banco Sabadell.