Aragón desbloquea la construcción de nuevos centros de datos de Amazon tras meses de trabajos previos

La expansión de Amazon Web Services (AWS) en Aragón entra en su fase decisiva con un nuevo paso administrativo que permite pasar de la preparación del suelo a la construcción efectiva. El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes, en la primera reunión bajo el nuevo Ejecutivo de coalición formado entre el PP y Vox, una segunda resolución definitiva parcial del Plan de Interés General de Aragón (PIGA) de la primera ampliación del gigante tecnológico en la comunidad. El trámite permite iniciar las obras de construcción de los centros de datos proyectados en Villanueva de Gállego y Huesca, dos de los cuatro emplazamientos donde se llevará a cabo esta extensión de infraestructuras digitales.

Hasta ahora, el desarrollo de esta inversión de 15.700 millones de euros se había limitado a trabajos preparatorios sobre el terreno, como la urbanización de parcelas y los movimientos de tierra, sin que estuviera autorizada la edificación de las instalaciones tecnológicas.

Este avance se produce en paralelo a una segunda ampliación del proyecto de AWS en Aragón, anunciada por la compañía el pasado mes de febrero durante la celebración del Mobile World Congress en Barcelona, una iniciativa que ya ha sido declarada de interés autonómico. Este nuevo plan contempla el despliegue de centros de datos en Huesca (Walqa), San Mateo de Gállego y La Puebla de Híjar, junto a instalaciones industriales asociadas, pero todavía no ha iniciado su tramitación urbanística a través del PIGA, por lo que se encuentra en una fase más incipiente.

De la urbanización a la construcción

El acuerdo aprobado este lunes tiene que ver con la primera expansión de AWS, que se dio a conocer en mayo de 2024. Se trata además de la segunda aprobación definitiva parcial de este PIGA, tras la que tuvo lugar en agosto de 2025, que entonces permitió iniciar los trabajos sobre el terreno. A partir de ahí, el proyecto fue sumando autorizaciones, como las ambientales para ejecutar las redes eléctricas, las conducciones de agua y las conexiones de fibra óptica.

Sin embargo, faltaba la autorización para edificar. Ese es el hito que ahora se ha desbloqueado tras meses de trabajos previos. AWS podrá así comenzar la construcción de los centros de datos en Villanueva de Gállego y Huesca, dos de los nodos principales de la extensión de su mapa de infraestructuras digitales en la comunidad.

El plan de esta primera ampliación contempla la construcción de 24 nuevos centros de datos en cinco ubicaciones, dos de ellas localizadas en Villanueva de Gállego, una en Huesca (polígono Plhus), otra en El Burgo de Ebro (El Espartal II) y una quinta -la de mayor tamaño- en Zaragoza, en el polígono Empresarium.

No obstante, la autorización aprobada este lunes no abarca todo el proyecto. Quedan pendientes los desarrollos en El Burgo de Ebro, a la espera de la declaración de impacto ambiental, y en Empresarium, cuya tramitación es más compleja y avanza a otro ritmo. Este último, en concreto, es el de mayor magnifut, ya que concentrará una tercera parte de la superficie total de la primera ampliación de la región de datos de AWS.

El presupuesto de ejecución material de las edificaciones y de las infraestructuras asociadas asciende a 3.048 millones de euros, aproximadamente una quinta parte de la inversión global recogida en el PIGA.

Energía y calendario

El despliegue completo se ejecutará en 11 fases hasta 2035, condicionado por la demanda de servicios en la nube y, especialmente, por la disponibilidad de energía. AWS prevé alcanzar una capacidad de 1.623 megavatios, aunque este crecimiento dependerá de la conexión efectiva a la red eléctrica.

El proyecto de AWS arrancó bajo el Ejecutivo aragonés que lideraba Javier Lambán, que facilitó la llegada de la multinacional, que puso en operación sus primeros centros de datos en 2022 en Huesca, Villanueva y El Burgo de Ebro. El actual Gobierno presidido por Jorge Azcón ha dado continuidad a esa estrategia, acelerando su tramitación y ampliación. En paralelo, la compañía anunció hace dos meses una segunda expansión que elevará la inversión total del proyecto hasta los 33.700 millones de euros, 18.000 más de los previstos hasta entonces.