Azcón 'blinda' la presidencia de Aragón para el PP y sitúa a Vaquero por delante de Nolasco

El Boletín Oficial de Aragón publica este lunes la estructura del nuevo Gobierno de Aragón de la coalición PP-Vox, que 'blinda' para los populares la Presidencia de Aragón. A pesar de que Vox ostenta la vicepresidencia primera en la persona de Alejandro Nolasco, es la vicepresidenta segunda, Mar Vaquero, quien sustituirá al presidente Jorge Azcón cuando este se encuentre ausente. Así se refleja en el reparto de atribuciones del nuevo Gobierno autonómico.

"Le corresponderá a la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura la sustitución en primer lugar del presidente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.1 del texto refundido de la Ley del Presidente o Presidenta y del Gobierno de Aragón", señala el decreto del presidente del Ejecutivo aragonés por el que se modifica la organización de la Administración de la comunidad autónoma de Aragón y se asignan las competencias a cada departamento.

Además, Vaquero ostentará -como hasta ahora- la portavocía del Gobierno de Aragón y será también la secretaria del Gobierno de Aragón. En caso de ausencia de Vaquero y de Azcón, entonces sí que le correspondería a Nolasco, como vicepresidente primero, la sustitución del presidente.

Entre las competencias de la área de nueva creación de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco asumirá las que tenía el departamento de Bienestar Social y Familia que ostentaba en la pasada legislatura la consejera Carmen Susín.

Pero en el ámbito de la "desregulación", el nuevo térmico introducido por Vox en el Ejecutivo aragonés y, también, en el pacto PP-Vox en Extremadura, no todo dependerá de la extrema derecha y en el decreto de la nueva organización se establece que todas las medidas que partan de esta vicepresidencia no podrán colisionar con las competencias que tengan en la materia otras consejerías, en manos del PP.

Así, en el decreto se plantea que el "estudio y la revisión de la estructura administrativa del Gobierno de Aragón, de su normativa y del destino y utilidad de los recursos públicos en aras a la proposición de actuaciones y modificaciones que conlleven la reducción de trabas burocráticas y la eliminación de duplicidades para la mejora de la eficiencia administrativa y del servicio al ciudadano" se hará "en coordinación con los distintos departamentos" y "sin perjuicio de las competencias atribuidas a los Departamentos de Econonmía, Competitividad y Empleo, y de Hacienda, Interior y Administración Pública". Esto es, de dos áreas dirigidas por miembros del Gobierno que pertenecen al PP, la nueva consejera de Economía, Eva Valle, y el consejero de Hacienda que repite en el cargo, Roberto Bermúdez de Castro.

Por otro lado, el vicepresidente Nolasco, al asumir también el área de Bienestar Social y Familia, asumirá la gestión del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que hasta ahora dirigía Ángel Val, y el Instituto Aragonés de la Juventud, cuya dirección estaba vacante desde las pasadas elecciones del 8 de febrero, cuando su directora, Cristina Navarro (del PAR), renunció al cargo para ir en listas electorales.

En el caso de la vicepresidencia segunda que ostentará Vaquero, además de la portavocía y la secretaría del Gobierno de Aragón, y ser la número dos del presidente, se le atribuye también la coordinación de la acción de gobierno. Una competencia que cobra especial importancia en esta legislatura, en la que dos partidos políticos distintos tienen que coordinar su acción con la promesa de aguantar "cuatro años", a pesar de las diferencias y de las tensiones que se prevén en el próximo año, marcado por el nuevo ciclo electoral con las andaluzas, las municipales y las generales de 2027.

Por otro lado, Vaquero asumirá las competencias del anterior Departamento de Presidencia, Economía y Justicia, en materia de servicios jurídicos, relaciones institucionales, justicia, desarrollo estatutario, transparencia, participación ciudadana, acción exterior, organización de la actividad institucional, competencias vinculadas a la portavocía y la política informativa del Gobierno de Aragón.

Además, asume la coordinación y control del Fondo de Inversiones de Teruel, que en la última legislatura había asumido el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco. En esta nueva distribución, el Gobierno PP-Vox vuelve a vincular el Fite al área de Presidencia, como ya hiciera el Gobierno cuatripartito de Javier Lambán.

También asumirá Vaquero las competencias ejercidas por las Delegaciones Territoriales y Oficinas Delegadas del Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública y las competencias del anterior Departamento de Educación, Cultura y Deporte en materia de cultura, patrimonio histórico y cultural, y deporte. En este ámbito, el Deporte deja de fomar parte de la nomenclatura de la consejería, pero conserva una dirección general.

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Y la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, así como el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) también se mantienen adscritas al área de la consejería de Presidencia, Justicia y Cultura.