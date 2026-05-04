Azcón, en el aniversario del asesinato de Giménez Abad a manos de ETA: "Solo consiguieron unir a toda la sociedad aragonesa"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha sido el encargado de cerrar el acto de homenaje a Manuel Giménez Abad, a dos días del aniversario de su asesinato a manos de ETA en Zaragoza. El barón popular ha expresado que "en Aragón sabemos bien lo que es la barbarie", nombrando otros atentados como el de la Casa Cuartel o el de dos agentes de la Guardia Civil en Sallent de Gállego.

Azcón ha subrayado que el objetivo del asesinato de Giménez Abad, a pocos días de las elecciones vascas, tuvo un objetivo "muy claro". "Mataron a un hombre libre que defendía sus ideas, pero también aceptaba las de los demás, porque ante todo era un demócrata", ha señalado, para después reivindicar que "lo único que consiguieron fue unir a toda la sociedad aragonesa, como pasó con el asesinato de Miguel Ángel Blanco en el País Vasco, como pasó con cada una de las acciones miserables de la banda terrorista".

En ese sentido, ha recordado la multitudinaria manifestación vivida pocos días después del asesinato de Giménez Abad en Zaragoza, para después cargar contra los "herederos de ETA", en referencia a los pactos de Bildu con el PSOE. "No podemos permitir que la historia se reescriba, fueron asesinos miserables y hay que decirlo alto y claro", ha añadido a ese respecto.

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El presidente también ha tenido unas palabras de agradecimiento para Luisa Fernanda Rudi y José María Aznar, y ha subrayado la necesidad de resolver los crímenes de ETA que aún siguen sin esclarecerse. "Se lo debemos a la familia de Manuel y a todos los que han sufrido esta violencia en primera persona. Las víctimas simbolizan como ningún otro elemento lo hace lo que significa la libertad y el Estado de Derecho", ha concluido. "Seguiremos reclamando dignidad, memoria y justicia".