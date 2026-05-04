Aznar, en el homenaje a Giménez Abad en Zaragoza: "El PP tiene todo el derecho a hablar de ETA porque Bildu gobierna España"

El Partido Popular de Aragón celebra este lunes un homenaje a Manuel Giménez Abad, presidente del partido asesinado por ETA el 6 de mayo de 2001 cuando iba con su hijo, Borja, a un partido del Real Zaragoza a La Romareda. A dos días de que se cumplan 25 años, varios dirigentes, actuales y pasados, de la formación conservadora se han reunido en el Gran Hotel de Zaragoza para rendirle un sentido recuerdo.

El primero en tomar la palabra ha sido su hijo, Manuel Giménez Larraz, quien además de su padre se ha acordado de otras víctimas como Miguel Ángel Blanco o Ernest Llunch. "Tenemos la obligación moral de combatir ese nacionalismo excluyente que hay en España, Europa y el mundo", ha resumido, definiendo la derrota de ETA como "uno de los hechos más relevantes de nuestra historia democrática". "No desapareció porque fuera su deseo, sino porque fue el resultado del pulso de los demócratas", ha señalado posteriormente, señalando a figuras como la de Arnaldo Otegi, quien "cumplió su pena y tiene derecho a ejercer la libertad que muchos no pudieron, pero una persona con sus antecedentes carece de ejemplaridad cívica".

Tras el discurso ha tomado la palabra el expresidente José María Aznar, en el cargo cuando asesinaron a su compañero en Aragón. Aznar ha llamado a "honrar a Manuel, pero no de una forma pasiva, sino con responsabilidad", en referencia a una derrota que, dice, está "inconclusa". "Tenemos una deuda pendiente que tenemos que empezar a saldar de una vez", ha proseguido, para reivindicar que "el PP tiene todo el derecho a hablar de ETA porque Bildu gobierna España".

Aznar y Azcón, junto a los hijos de Giménez Abad, Borja y Manuel. / Miguel Ángel Gracia

En ese sentido, el expresidente popular ha añadido que, "a quien diga que el PP necesita a ETA, le decimos que ofende a la inteligencia y a la memoria. El PP nunca ha vivido de la violencia, ha sobrevivido a pesar de ella". En un discurso ante un salón lleno, Aznar ha cargado contra los pactos del actual Gobierno de España, especialmente en materia penitenciaria: "Sin Bildu, Sánchez no sería presidente. Y sin ETA, Bildu no tendría los escaños con los que hacer presidente a Sánchez".

Aznar ha resaltado igualmente la "doctrina antiterrorista" que "logramos consensuar con el PSOE y no necesitábamos ocultar ni pactar en secreto" y que, dice, es "incompatible con la laxitud penitenciaria". "Aquella arquitectura política y jurídica fue minuciosamente derribada después", ha criticado.

Rudi: "Todavía lo tengo grabado"

Una de las primeras en llegar al lugar del asesinato, en la calle Cortes de Aragón, fue la entonces presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi. "Todavía lo tengo grabado", ha recordado quien a la postre sería presidenta de la comunidad, quien ha señalado que Manuel Giménez Abad llevaba poco más de cuatro meses en el cargo cuando fue asesinado por la banda terrorista.

Luisa Fernanda Rudi, a su entrada al Gran Hotel de Zaragoza junto a José María Aznar, este lunes. / Miguel Ángel Gracia

Rudi ha participado en un coloquio con Borja Giménez Larraz, hijo del dirigente popular y hoy eurodiputado, quien ha reconocido que son días "complicados" para su familia, pero también de "orgullo especial y agradecimiento", y con Gustavo Alcalde, mano derecha de Giménez Abad cuando presidía el PP aragonés y su sustituto tras su muerte. "Tuve la labor complicada de sustituir lo insustituible", ha afirmado Alcalde al respecto.

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En la mesa, Giménez Larraz ha lamentado que EH Bildu obtuviese un 33% de los votos en las últimas elecciones vascas, "un partido que no condena el terrorismo". Rudi, por su parte, ha asegurado que "lo que sucede ahora comenzó en 2003 con Rodríguez Zapatero", y también ha lamentado que "escuchamos permanentemente que el PP necesita a ETA". "El PSOE hoy no tiene nada que ver con elque pactábamos codo con codo contra el terrorismo".