Un cliente critica a un restaurante de Huesca por no servir gambas ni calamares: "El nombre no le dio una pista"

En sectores como la hostelería o el comercio, existe una frase mánida: el cliente siempre tiene la razón. Sin embargo, a veces hay quejas de los consumidores que se caen por su propio peso, y aunque el objetivo del establecimiento sea ofrecer el mejor servicio posible, algunas reclamaciones son difíciles de satisfacer.

La cuenta de X Soy Camarero ha compartido una preculiar reseña de un cliente que acudió a un restaurante de Huesca y no encontró lo que andaba buscando, lo que le llevó a puntuar al establecimiento con solo tres estrellas.

El cliente en cuestión se quejaba de que no le sirvieran ni gambas ni calamares a la romana, algunos de los platos más típicos de la gastronomía española que no suelen faltar en ningún bar que se precie, salvo que... el restaurante sea mexicano y estas propuestas no figuren en su carta.

"Solo tenían comida mexicana"

"Fui a tomar un vermut y solo tenían comida 'a la mexicana'. Una pena, yo al mediodía prefiero gambas o calamares a nachos con guacamole. Pero ellos saben más que yo", escribió el cliente en su surrealista reseña.

El propietario del restaurante El Villa México, situado en la avenida María Moliner de la capital altoaragaonesa, no tardó en responder dejando claro lo evidente: "¿Pena por qué? Hay 150 bares en Huesca para comer gambas y calamares a la romana. Como indica nuestro nombre, nosotros somos un restaurante de comida mexicana y no tenemos ninguna obligación de vender gambas y calamares. No obstante, gracias por la visita".

Una manera elegante de dar por zanjado el asunto para este restaurante oscense, que cuenta con muy buenas valoraciones en Google, donde acumula más de 871 reseñas y una puntuación media de 4,6 sobre 5.

"El nombre no le daba una pista"

La publicación ha generado numerosos comentarios en redes sociales por lo absurdo de la queja. “El nombre del restaurante no le daba una pista...”, señala la propia publicación.

Otros usuarios también han criticado este tipo de reseñas. “Lo peor es que no te dejan eliminar estas reseñas sin sentido y hacen daño, te bajan mucho la nota sin que el hostelero tenga culpa”, comenta uno de ellos.

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“El chiste se cuenta solo”, apunta otro usuario, en referencia a lo surrealista del comentario.