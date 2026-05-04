Corban GES refuerza su estructura directiva con la incorporación de Luis Sancho Formoso como nuevo Director General
La constructora aragonesa impulsa una nueva etapa de crecimiento con una reorganización directiva en la que Pedro Azcue Eizaguirre asume la dirección ejecutiva como CEO y Luis Sancho Formoso se incorpora como nuevo Director General
Corban GES inicia una nueva etapa de crecimiento y consolidación con el objetivo de reforzar su posicionamiento como una de las constructoras de referencia en Aragón. En línea con esta estrategia de expansión y adaptación organizativa, la compañía ha acometido una evolución de su estructura directiva para afrontar con mayores garantías los retos de futuro del sector.
En este nuevo escenario, Pedro Azcue Eizaguirre asume el cargo de CEO de la compañía, mientras que Luis Sancho Formoso se incorpora como nuevo Director General. Luis Sancho Formoso cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de la construcción, con una trayectoria consolidada en ejecución de obra, dirección empresarial, liderazgo de equipos y desarrollo de negocio.
A lo largo de su carrera ha destacado por una gestión orientada a la calidad, la seguridad, la eficiencia operativa y la atención al cliente. Su incorporación responde a la voluntad de Corban GES de seguir fortaleciendo su capacidad de gestión, aportar visión estratégica y consolidar un modelo de crecimiento sostenible, basado en la excelencia técnica y la cercanía con clientes y colaboradores.
Desde la dirección de la compañía se valora este nombramiento como un paso relevante dentro de la hoja de ruta marcada para los próximos años, en una etapa en la que la empresa aspira a ampliar su presencia en el mercado y reforzar su liderazgo en proyectos de construcción y de residencial aplicando construcción industrializada. Con este movimiento, Corban GES reafirma su apuesta por el talento, la profesionalización y la innovación, profundizando en sus principios de seriedad, fiabilidad y eficacia como pilares de su desarrollo empresarial.
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