Los consejeros del Gobierno de Aragón toman posesión: "El horizonte fundamental es defender el bien común de los aragoneses"

El Consejo de Gobierno del nuevo Gobierno de Aragón ya tiene consejeros. Los nueve altos cargos que acompañarán a Jorge Azcón, presidente autonómico, en la presente legislatura han jurado este lunes por la mañana su nuevo cargo. Seis representantes del PP y tres de Vox formarán un equipo de Gobierno que este mismo lunes, en una hora, celebrarán el primer Consejo de Gobierno con el que el Ejecutivo autonómico dará su primer paso. Entre otros asuntos, la nueva DGA aprobará el PIGA (Proyecto de Interés General Autonómico) de Amazon Web Services, un paso más en la expansión del gigante tecnológico estadounidense en la comunidad autónoma.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha defendido que el nuevo Consejo de Gobierno defenderá "las medidas, pasos y avances adoptados en la anterior legislatura y que ya enraizaron en el pacto suscrito en agosto de 2023", el primero que rubricaron PP y Vox para la comunidad autónoma. Azcón ha afirmado que el nuevo acuerdo "vuelve a asumir la responsabilidad conjunta de dirigir Aragón" y ha reivindicado que su acción de Gobierno ha servido para "mejorar sensiblemente los principales parámetros sociales y económicos" de la comunidad, apoyándose en los datos. El presidente ha emplazado a sus consejeros a "seguir andando el mismo camino con el objetivo de mejorar la vida de los aragoneses".

"Nuestra obligación es hacer que las cosas funcionen y centrarnos en resolver los problemas de nuestros vecinos", ha resumido Azcón, que ha señalado que este lunes comienza en la DGA "un viaje apasionante en el servicio público". El líder del PP en la comunidad no ha rehuido de las complicaciones para rubricar el acuerdo, pero ha afirmado que las conversaciones con Vox han servido para "debatir propuestas e ideas para poder suscribir un acuerdo de Gobierno". Ahora llega "el momento de la acción" y ha rechazado que las declaraciones de los consejeros, "que pueden abrir debates y controversias", vayan a afectar al funcionamiento del Gobierno de Aragón: "Serán nuestras acciones y medidas las que expresarán mejor lo que este Gobierno quiere ser".

Azcón y Nolasco se saludan después de que el líder de Vox tome posesión como vicepresidente de la DGA. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Azcón, pensando en cómo se verá a su Gobierno en el futuro, ha asegurado que serán "los aragoneses, con sentido común, libertad y completa legitimidad, los que juzgarán la labor al frente del Ejecutivo" y ha celebrado que este lunes se forma una nueva DGA "llena de ilusiones, expectativas y esperanzas", pero también con "el peso de la responsabilidad" de la gestión de la comunidad durante los próximos cuatro años.

El jefe del Ejecutivo aragonés ha destacado que los consejeros asumen "un cargo de especial relevancia" y ha pedido a todos "sentir una responsabilidad esencial para ejercer con criterio, sensatez y determinación la tarea que han concedido los aragoneses".