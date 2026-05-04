La física oscense María José Martínez hace historia y se convierte en la primera aragonesa en recibir el Premio Nacional de Investigación

La física oscense María José Martínez Pérez ha recibido este lunes el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes 2025 que otorga el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, por "su sólida trayectoria investigadora en instrumentación científica avanzada y su contribución decisiva a infraestructuras y transferencia tecnológica". Se convierte así en la primera aragonesa en lograr este galardón.

Su trayectoria destaca por su independencia científica y sus aportaciones originales en el campo del magnetismo, especialmente, en superconductividad a escala nanométrica, han apuntado desde el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA, CSIC-Universidad de Zaragoza), donde Martínez es científica titular.

El acto, presidido por Su Majestad el Rey, se ha celebrado este lunes en el Palacio Real de Pedralbes en Barcelona y ha contado también con la participación de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. También ha asistido la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, entre otras autoridades.

Pepa Martínez (Huesca, 1983) es doctora en Física por la Universidad de Zaragoza. Tras defender su tesis en 2011, pasa tres años en el laboratorio NEST (National Enterprise for nanoScience and nanoTechnology) de la Escuela Normal Superior de Pisa y el Consejo Nacional de Investigación de Italia.

Después recala en la universidad alemana de Tubinga con una beca Humboldt de investigación hasta regresar a España en 2017 con un contrato permanente en la Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y Desarrollo (ARAID), con destino en el Instituto de Nanociencias y Materiales de Aragón (INMA), donde permanece.

Ha recibido diversos reconocimientos como el premio 'Aragón Investiga' otorgado por el Gobierno de Aragón, el premio 'Investigador Joven en Física Experimental' de la RSEF y la Real Academia de Ciencias de Zaragoza le concedE el premio de Investigación de la sección de Físicas en 2021.

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Su investigación es atractiva por los retos actuales de la sociedad, ya que su trabajo se centra en el magnetismo, la superconductividad y, principalmente, en la computación y la física cuántica. De hecho, esta línea va dirigida a crear los ordenadores cuánticos del futuro, que permitirán no sólo hacer tareas de forma rápida, sino resolver problemas inabordables para un ordenador convencional y poder avanzar en el diseño de fertilizantes, medicamentos, vacunas, materiales superconductores o baterías. Esta es una de las líneas prioritarias del INMA como centro de Excelencia Severo Ochoa.