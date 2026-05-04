El Gobierno PP-Vox tendrá 51 directores generales que aún no han sido nombrados

El primer Consejo de Gobierno del nuevo Ejecutivo que conforman PP y Vox ha dado el visto bueno a la nueva estructura de la DGA, pero no ha puesto a las 51 direcciones generales que arroparán el trabajo de sus nueve consejeros. El mismo número de altos cargos de segunda fila que ha tenido el Gobierno de Jorge Azcón en los dos últimos años, desde la reestructuración obligada por la salida de Vox en el verano de 2024. Una nueva distribución de direcciones, que apuesta por la continuidad en aquellas consejerías sin cambios, y que sí aporta novedades en las áreas de reciente creación, como la vicepresidencia de Desregulación, Bienestar Social y Familia.

El departamento que dirigirá Alejandro Nolasco tendrá cuatro direcciones generales. Una para Desregulación, el concepto estrella que Vox ha introducido en los Gobiernos autonómicos de Aragón y Extremadura y con el que aspira a reducir la burocracia en la Administración. Añade una dirección general de Familia, Infancia y Natalidad, y dos más, de Mayores y Ayudas Sociales. Esta última tendrá especial interés informativo y gestor por el concepto de "prioridad nacional" que PP y Vox se comprometieron a implantar en la comunidad para las líneas de subvenciones presentadas por el Gobierno autonómico. Dirección General de Inclusión Social y Voluntariado, presente en el anterior Ejecutivo, desaparece del organigrama.

Menos responsabilidades inferiores tendrá Mar Vaquero, que al asumir la dirección de Presidencia, Justicia y Cultura y no contar con Economía, tendrá siete direcciones generales bajo su paraguas, por las once con las que acabó la anterior legislatura. Servicios Jurídicos, Relaciones Institucionales, Justicia, Desarrollo Estatutario, Transparencia, Participación Ciudadana y Acción Exterior; Cultura y Patrimonio Cultural y Deporte conforman el equipo de Vaquero. Una sí que tiene dueño. Pedro Olloqui, hasta ahora director general de Cultura, añade a sus responsabilidades la gestión del patrimonio aragonés. Más trabajo para un alto cargo con bastante mando y protagonismo desde hace meses.

Otro de los directores generales conocidos es el de Servicios Jurídicos. Será Juan Pérez Mas, que durante la pasada legislatura fue Secretario General Técnico (SGT) del presidente Jorge Azcón. Un papel que a partir de esta legislatura asumirá Javier Rincón, exconsejero de Agricultura, que abandonó el área al caer bajo el control de Vox por el nuevo pacto.

Un calco respecto al anterior Ejecutivo son las direcciones generales de Hacienda, Interior y Administración Pública. El consejero Roberto Bermúdez de Castro tendrá por debajo a altos cargos de Presupuestos, Financiación y Fondos Europeos, Tributos, Función Pública, Contratación, Patrimonio y Organización; Administración Electrónica y Aplicaciones Corporativas e Interior y Emergencias. También tendrá AST (Aragonesa de Servicios Telemáticos), organismo público que deberá buscar cabeza visible tras el nombramiento de Ángel Sanz como consejero de Sanidad.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, junto al vicepresidente primero, Alejandro Nolasco. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Algún cambio puntual, de nomenclatura y reparto de competencias dentro del gabinete, ha marcado el consejero Octavio López dentro de su departamento. Mantiene seis direcciones generales, refundiendo la planificación logística y separándola de urbanismo. Las direcciones generales, que ejemplificarán también en sus componentes esa continuidad que quiere transmitir el PP en los departamentos troncales del Gobierno, serán las de Vivienda, Urbanismo, Planificación Logística y Ordenación del Territorio, Transportes, Carreteras e Infraestructuras, Administración Local y Despoblación. Esta última la absorbió López al salir Nolasco del Gobierno aragonés y se queda dentro de Vertebración, sin volver a manos del político que decidió darle rango de vicepresidencia hace tan solo tres años.

La consejería de Economía, Competitividad y Empleo la dirigirá Eva Valle, el fichaje principal de Azcón para el nuevo Ejecutivo autonómico. Política Económica, Internacionalización y Comercio e Inversión Exterior; Pymes, Autónomos, Comercio Interior y Consumo; Industria, Competitividad, Innovacio y Trnasformación Digital Empresarial; Energía y Minas y Trabajo.

Educación asume las direcciones de Ciencia y Universidades

La consejería de Agricultura que dirigirá la ultraderechista Arancha Simón contará con cuatro direcciones generales, en términos prácticamente idénticos a los que tenía atribuidos en el anterior Ejecutivo autonómico. Producción Agraria, Desarrollo Rural, Calidad y Seguridad Alimentaria e Innovación y Promoción Alimentaria serán los nombres de las direcciones generales.

Medio Ambiente y Turismo, a las órdenes de Luis Biendicho, contará con otras cinco direcciones generales (Medio Natural, Gestión Forestal, Calidad Ambiental, Caza y Pesca y Turismo y Hostelería). De Biendicho "colgarán" también el Inaga y Sarga, dos entidades públicas de reconocido prestigio e importancia en la gestión de los espacios naturales y en la lucha contra incendios o desastres similares.

En Sanidad, Ángel Sanz estará al frente de un departamento con direcciones generales de Asistencia Sanitaria y Planificación, Salud Pública, Salud Mental, Salud Digital e Infraestructuras y Cuidados y Humanización. Por último, la consejería de Educación que dirige ahora Carmen Susín se queda con varias áreas ligadas a Ciencia y Universidades, que antes tenía consejería propia. Planificación, Centros y Formación Profesional; Política Educativa, Ordenación, Equidad y Formación Permanente, Personal, Infraestructuras y Equipamientos Educativos, Ciencia e Investigación y Universidades serán los distintos departamentos de segundo nivel.