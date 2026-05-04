Un hospital de Zaragoza identifica una nueva bacteria y la bautiza bajo el hombre de 'Ramón y Cajal'

La figura de Ramón y Cajal sigue estando de moda. El científico aragonés, Premio Nobel de Medicina y reconocido universalmente como el padre de la neurociencia moderna, se ha colado esta vez en los laboratorios de un hospital de Zaragoza para darle nombre a una nueva especia micobacteria. Ha sido el equipo de Microbiología del Miguel Servet el que ha querido rendir homenaje al investigador a través de la Mycobacterium cajalii, que ha sido identificada y puesta en aislamiento en una muestra clínica.

"La nueva especie pertenece al grupo de las micobacterias no tuberculosas, un conjunto de bacterias presentes de forma habitual en el medio ambiente y cuya relevancia clínica ha aumentado en los últimos años, especialmente en pacientes con sistemas inmunitarios debilitados", señalan fuentes del Departamento de Sanidad.

El aislamiento de esta micobacteria se produjo en un paciente atendido en el hospital, si bien no se ha evidenciado una repercusión clínica directa asociada a este microorganismo en este caso concreto. "Su identificación resulta relevante desde el punto de vista diagnóstico", aseguran. Este hallazgo ha sido publicado recientemente en una revista científica internacional y supone un avance en el conocimiento de este tipo de microorganismos.

“Identificar correctamente una micobacteria es clave para decidir el tratamiento más adecuado en cada caso. Este tipo de hallazgos contribuye a mejorar el diagnóstico y a ampliar el conocimiento sobre estos microorganismos”, explica Jesús Viñuelas-Bayón, jefe de Servicio de Microbiología Clínica del Hospital Universitario Miguel Servet. En este sentido, no todas las micobacterias requieren el mismo abordaje terapéutico, por lo que su correcta clasificación es un elemento esencial en la práctica clínica.

Equipo de profesionales de Microbiología del hospital Miguel Servet de Zaragoza. / GOBIERNO DE ARAGÓN

El descubrimiento de Mycobacterium cajalii ha sido posible gracias al uso de técnicas avanzadas de secuenciación genética, empleadas cuando los métodos habituales de identificación no permiten clasificar con precisión el microorganismo. "La descripción de una nueva especie bacteriana es un proceso poco habitual en el ámbito científico. De hecho, según los investigadores, hacía varios años que no se identificaba una nueva micobacteria a nivel internacional hasta el hallazgo previo de Mycobacterium servetii, también descrita por el mismo equipo del hospital", detallan desde la consejería.

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Las micobacterias no tuberculosas son microorganismos ambientales que, en general, no producen brotes ni tienen impacto en salud pública. Su posible implicación clínica se limita, en la mayoría de los casos, a personas con algún grado de inmunodepresión.