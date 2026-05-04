Una impresionante granizada sorprende a la localidad de Gallur y cubre sus calles de blanco

Tras un primer fin de semana, con puente incluido, pasado por agua como el que ha sido el de mayo, el tiempo en la provincia de Zaragoza no ha dado a tregua en el territorio. Un clima nublado acompañado de un descenso notable de las temperaturas si se miran varias semanas atrás (y que se va a seguir notando en los próximos días), ha dejado unas imágenes dignas de la temporada de invierno en una localidad de la Ribera Alta del Ebro, concretamente en Gallur.

A través de un vídeo compartido en la red social X por la cuenta Meteo Aragón (@meteo_aragon), se ha podido observar una "impresionante" granizada que ha azotado al muncipio a primera hora de la tarde de este lunes. La Aemet lo venía diciendo durante el tramo final del mes de abril: había posibilidades de que cayera granizo en varias comarcas de Aragón, y esta lotería ha 'tocado' en Gallur, que en la jornada de hoy tenía avisos amarillos por lluvias y tormentas los cuales se han acabado cumpliendo.

Las imágenes publicadas en esta red social muestran cómo han quedado varios tramos del propio pueblo y de sus carreteras tras esta inesperada tormenta para muchos vecinos, dejando un manto de nieve de algo más de dos centímetros que ha recubierto su asfalto y sus campos. Hasta el momento no se han notificado daños mayores a causa del granizo y ha quedado en una anécdota para sus habitantes, que quién sabe si podrán volver a vivir algo parecido el día de mañana, al tener de nuevo estos avisos por lluvias y tormentas a lo largo de todo el martes.

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Cuando principalmente podrá caer más agua o hielo es a primera hora de la tarde, tal y como ha pasado hoy, aunque también se podrán asomar estas precipitaciones entre las 6.00 y las 12.00 horas, en plena mañana. Ya entrando en horario vespertino se espera que hayan nubes y claros, además de que alcanzarán como mucho los 19ºC de máxima. diagnóstico muy similar al de la capital zaragoza, la Comarca de Calatayud, el Sur de Huesca o el Bajo Aragón, cuyos ciudadanos tendrán preparado el paraguas por si hace falta volver a sacarlo, en unos primeros días de mayo en el que ahn cambiado la camiseta corta por chubasqueros o abrigos ligeros.