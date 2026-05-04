Este es el instituto que se ha alzado con el oro en el concurso del hormigón de Zaragoza

El IES Ramón Pignatelli se ha alzado con la victoria en el II Gran Concurso del Hormigón de Zaragoza, una iniciativa impulsada por el Colegio de la Arquitectura Técnica de la ciudad para acercar esta disciplina al alumnado y fomentar vocaciones entre estudiantes de Bachillerato.

El equipo ganador, de 1º de Bachillerato, ha logrado una resistencia de 40,76 N/mm², un valor que supera ampliamente los registros habituales en hormigones convencionales. El segundo puesto ha sido para el IES Miralbueno (36,92 N/mm²), mientras que el Colegio El Buen Pastor ha obtenido la tercera posición (34,71 N/mm²).

Las pruebas se llevaron a cabo en el Laboratorio de Calidad de la Edificación del Gobierno de Aragón, donde las probetas fueron sometidas a ensayos de compresión hasta su rotura, un proceso que mide con precisión la calidad del hormigón elaborado por los estudiantes.

La resistencia del hormigón es uno de los indicadores clave de su calidad, ya que determina su capacidad para soportar cargas y garantizar la seguridad estructural de los edificios. Alcanzar valores elevados no solo refleja una correcta dosificación de materiales, sino también un adecuado proceso de mezcla, compactación y curado, aspectos esenciales en cualquier obra.

En este sentido, el resultado obtenido por el IES Ramón Pignatelli no solo le otorga la victoria, sino que evidencia el alto nivel técnico alcanzado por los participantes en esta edición.

El presidente de los Arquitectos Técnicos, Rafael Gracia, destacó que "muchos de los centros han superado los requisitos mínimos que marca la normativa, lo que demuestra el excelente trabajo realizado por alumnos y docentes para comprender aspectos clave como la dosificación de materiales, la compactación o el curado del hormigón".

Un certamen en crecimiento

En esta segunda edición han participado 30 centros educativos y más de 500 alumnos, lo que supone un notable incremento respecto al año anterior, cuando se inscribieron 11 centros y 100 estudiantes. El concurso se ha desarrollado entre los meses de marzo y abril, durante los cuales los participantes han elaborado sus propias muestras con materiales suministrados por el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica.

"Estamos muy satisfechos con la implicación de los centros y el interés que ha despertado la iniciativa, que nos ha permitido acercar la realidad de la Arquitectura Técnica al alumnado", señaló Gracia.

La entrega de premios se celebrará el próximo 22 de mayo en la sede del Colegio de la Arquitectura Técnica de Zaragoza, en un acto institucional que contará con la participación de Carmen Susín, Consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, y del presidente del COAATZ.

Una profesión con futuro

El concurso tiene como objetivo dar a conocer una profesión con alta demanda laboral. "La Arquitectura Técnica cuenta con prácticamente el 100% de empleabilidad. Existe una clara necesidad de profesionales en el sector, con salarios competitivos y buenas condiciones laborales", subrayó el presidente del Colegio.

El éxito de esta edición confirma el interés creciente por las disciplinas técnico-constructivas y refuerza la necesidad de seguir impulsando este tipo de iniciativas. Desde el COAATZ ya se trabaja en futuras ediciones con el objetivo de consolidar el concurso y ampliar su alcance a nivel nacional.

Noticias relacionadas

"Iniciativas como esta nos permiten mostrar una profesión esencial para la sostenibilidad, la seguridad y la calidad de nuestro entorno construido", concluyó Gracia.