La nube agita Walqa antes del 25º aniversario

Inaugurado oficialmente en 2002, el próximo año 2027 se cumplirá el 25 aniversario del Parque Tecnológico Walqa, que a las puertas de la ciudad de Huesca representa uno de los principales enclaves en este campo de la provincia y todo Aragón. Unas instalaciones cuyo encaje en los últimos años parecía estar en duda frente al crecimiento de proyectos en Zaragoza, que ahora mira al futuro DAT Alierta, o Teruel, con el caso de Tecnopark en Alcañiz.

“Hay ilusión. Se vivieron momentos peores y ha habido una subida”, resume el director de Walqa, Carlos Ortas. Una lectura que va del presente y el futuro, con el proyecto de ampliación, el desembarco de Amazon Web Services y otras empresas tecnológicas y relacionadas con la industria de los datos, al pasado, aquellas con una larga trayectoria.

Según datos del parque, a fecha del pasado mes de marzo, hasta 89 empresas desempeñan su actividad en el complejo, por 51 en 2022, lo que se traduce en alrededor de 850 empleados y la “plena ocupación” de los edificios Ramón y Cajal y Josefa Yzuel, cuando entonces trabajaban 541 personas. Esto ha obligado, explican, a realojar las oficinas de la propia Walqa para habilitar así nuevos espacios destinados a futuras empresas.

La llegada de AWS

No obstante, el principal frente de acción no pasa por la superficie ya edificada y en funcionamiento, sino por las parcelas anexas, en el límite con los terrenos del IES Pirámide, donde se está levantando uno de los nuevos centros de datos de Amazon Web Services. La multinacional tecnológica obtuvo luz verde a finales de agosto del pasado verano, cuando se aprobó definitivamente el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) para la expansión de estas instalaciones, que ya estaban en funcionamiento en la Plataforma Logística de Huesca (Plhus), donde recientemente se ha anunciado la construcción de otro centro de datos.

En el caso de Walqa, AWS ocupará alrededor de 60 hectáreas. Está previsto que la construcción dure hasta 2029 y después se seguirá urbanizando el entorno conocido como “Walqa 2”, la expansión del parque con el gigante estadounidense como actor destacado. El ‘datacenter’ contará con casi 128.000 metros cuadrados, de los cuales 1.645 serán para el edificio principal, dedicado al archivo de datos. Se levantarán también cinco espacios para procesamiento, así como de oficinas.

Carlos Ortas define la llegada de AWS como “una oportunidad” que puede servir como palanca para más empresas proveedoras o relacionadas de uno u otro modo con la tecnología. De consultoras ya implantadas, como Deloitte o Inetum, a la oscense Irius Risk en el campo de la ciberseguridad y la inteligencia artificial, que fue adquirida hace unos meses por ThreatModeler, de Estados Unidos.

Junto a ellas, desde el parque enumeran distintos ejemplos como Stulz, dedicada a la refrigeración de los centros. Esta se aloja en un pabellón reabierto después de 10 años a tal efecto. O también Itercon, Carbonell y Figueras, Levitec (Constructoras), Aecom (diseño e ingeniería) y Securitas España.

Proyectos insignia: nuevos y de siempre

“Lo importante es que Walqa sea un centro de interacción entre empresas”, insiste Ortas. Si bien las “empresas tractoras” han sido una constante para el desarrollo del parque, al margen del campo tecnológico.

“Ya las había antes, como Podoactiva, una de las primeras que apostó”, recuerda, y que después se ha convertido en un gigante de su sector. En el parque tecnológico oscense finalizaron en septiembre de 2025 el proyecto “Sportech”, dedicado al análisis en tiempo real del rendimiento de los deportistas. Está considerado el laboratorio biomecánico más grande del mundo, que cuenta con pistas de atletismo y canchas de baloncesto y fútbol al aire libre.

Recientemente, la venta de parcelas a pequeñas y medianas empresas ha propiciado que la consultora Petro Shore vaya a contar con su edificio propio, al igual que Factor Biomasa, fundada en Huesca y con presencia en Portugal y Andorra. En 2024, Walqa y el Gobierno de Aragón firmaron el convenio para asegurar la presencia permanente de Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST) y en 2023 se implantó el Centro de Ciberseguridad autonómico.

Walqa y la ciudad de Huesca

El relanzamiento de los últimos años ha propiciado la puesta en marcha de iniciativas en materia educativa. En la actualidad, Walqa e Inetum trabajan en la modificación de dos módulos de Formación Profesional en el Cpifp Pirámide y el Sierra de Guara a imagen de un modelo que ya existe en Tarragona, con una mayor tasa de empleabilidad.

Uno de los retos a corto y medio plazo pasa por mejorar la conexión con la ciudad de Huesca. La inversión en los centros de datos, sostienen desde el parque, permitirá acometer la ampliación de la línea del autobús urbano hasta los terrenos de Walqa, pasando por el cementerio municipal y complejo del IES Pirámide, el centro de FP y la politécnica, hasta donde ya se ha habilitado un paso peatonal.

Dentro de Walqa, los ojos están puestos en la renovación del planetario, uno de sus elementos insignia de cara al público. Y del aspecto financiero, en conseguir reducir la deuda histórica del complejo con bancos y proveedores, que el pasado mes de marzo se había reducido en un 32% anual.

Los eventos han jugado otro papel importante. El año 2024 terminó con un 80% más de usos de este tipo que 2023, según los últimos datos. Además, la Asociación de Parques Tecnológicos de España (APTE) celebrará en estas instalaciones su Asamblea General de 2026.

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Así, el director Carlos Ortas define como “puntera” la situación de Walqa. Una radiografía que tiene que ver con el número de empresas asentadas y el clima del sector tecnológico en Aragón. Ortas confía en que el complejo oscense sea parte de “un triángulo” con Tecnopark y el DAT Alierta. “Aragón va a ser un sitio mucho más próspero”, apunta sobre el escenario a futuro y la llegada de más inversiones.