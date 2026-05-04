Ya es oficial: Mercadona reabre uno de sus supermercados con más demanda de Aragón y estrena 'Tienda 9', un nuevo formato en España para la clientela

Mercadona ha reabierto las puertas este lunes, 4 de mayo, de uno de sus supermercados con más demanda de Aragón, ubicado en Alagón, después de tres meses de obras, que comenzaron el pasado 31 de enero, y con el estreno de un nuevo formato de establecimiento, bautizado como 'Tienda 9', que ofrece una oferta inédita en la comunidad para su clientela. Un modelo diferente que se impanta en la comunidad y en España, con la idea de llegar este año a otros 60 supermercados de la marca que dirige Juan Roig.

La de Alagón es su primera ‘Tienda 9’ en la provincia de Zaragoza, ubicada en la avenida de la Jarea, 96, y después de haber invertido, tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, un total de 2,2 millones de euros en una reforma integral del interior y exterior del establecimiento. "Este nuevo supermercado ofrece un mayor espacio para los productos frescos y presenta mejoras en la experiencia de compra de los 'Jefes' (como la compañía denomina internamente a sus clientes)", explica la empresa en su comunicado oficial. En la construcción han participado 58 proveedores de obra.

"Entre las principales novedades de este supermercado, que cuenta con una plantilla de 45 personas, está la reorganización integral del espacio. Evoluciona de ser una tienda organizada por negocios a estar organizada por procesos. De esta forma, la cadena de supermercados da un paso más en la optimización del acto de compra, haciendo que sea más ágil y sencillo, gracias a una organización más intuitiva del surtido. Además, favorece la actividad de su plantilla, al reducir desplazamientos a la hora de reponer y mejorar la coordinación del equipo", detalla Mercadona en su comunicado.

Obrador Central

"De la reorganización integral del espacio nace el Obrador Central, la zona donde se unen todas las áreas de preparación de productos frescos que se realizan en la tienda. Esta centralización de los procesos de corte, cocción y envasado en un mismo punto permite reforzar el compromiso que la compañía mantiene por la máxima calidad y frescura, dando más espacio para estos productos en el libre servicio", ha explicado Mercadona, que destaca que este nuevo formato "ofrece una gestión más eficiente de los recursos y supone un ahorro de hasta el 10% en energía y de hasta el 40% en consumo de agua".

Así es la transformación de la nueva 'Tienda 9' de Mercadona en Alagón / El Periódico

La reforma realizada en este establecimiento, que abastece a todos los municipios ubicados en el eje de la carretera de Logroño y Pamplona en Aragón (A-68 y AP-68), también introduce mejoras "a nivel de innovación", ya que "la tienda cuenta con una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas que facilitan la autogestión del supermercado, optimizan la toma de decisiones, y agilizan los procesos de toda la cadena".

"En las neveras, los murales de frío incorporan sistemas 'Aerofoil' que minimizan la pérdida de frío hacia los pasillos, mejorando así la eficiencia energética del refrigerador y el confort térmico en tienda. Además, la compañía apuesta por el CO₂ como refrigerante, que reduce el impacto ambiental y permite generar frío de forma más eficiente y sostenible", detalla Mercadona en su comunicado oficial. A todo esto, se suma la actualización técnica de las salas de máquinas y la renovación de equipos, garantizando un mejor mantenimiento y una mayor eficiencia operativa a largo plazo.

La empresa asegura que "todo este movimiento de reorganización, centralización de procesos y actualización técnica en la ‘Tienda 9’ incrementa la productividad y eficiencia del establecimiento. Una evolución del anterior modelo de tienda, conocida como Tienda 8, que se llevará a cabo entre 2026 y 2033 con una inversión total prevista de 3.700 millones de euros destinados a esta transformación", ha añadido Mercadona.

'El Jefe', otro concepto de tienda

En línea con las nuevas necesidades y hábitos de los 'Jefes', la tienda incluye una zona de descanso para los clientes. El horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 09:00 a 21:30 horas. Dispone de un aparcamiento de 167 plazas para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado, 5 de ellas para vehículos eléctricos, y 8 plazas para bicicletas. Además, Mercadona tiene habilitado su servicio de compra online a través de la página web www.mercadona.es.

"Con esta reforma, los clientes se seguirán beneficiándose de su conocida estrategia SPB (Siempre Precios Bajos), con la que garantiza una cesta de la compra de calidad contundente al precio más bajo posible", ha concluido el comunicado de Mercadona.