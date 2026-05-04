Una mujer relata una agresión homófoba sufrida junto a su pareja en Zaragoza: "Me arrepiento muchísimo de no haber denunciado"

Lorena López se arrepiente de no haber denunciado. Se arrepiente, dice, "mogollón". Pero le pudo el hartazgo. Según cuenta, el día 30 de abril, jueves, salió a celebrar su cumpleaños con su mujer, con la que se casó el pasado abril. Cuando la noche estaba llegando a su final, sobre las 4.30 horas aproximadamente del día 1 de mayo, acudieron un bar del Casco de Zaragoza donde, asegura Lorena, ella y su pareja sufrieron una agresión homófoba. "Estábamos bailando a lo nuestro y vino un chico joven y gritó 'aquí faltan pollas'. Por desgracia, esto es algo que nos pasa... Nos miramos las dos y dijimos... ¿qué está pasando aquí?", expone.

Después de que Lorena y su mujer comieran por ahí para celebrar su cumpleaños, fueron a bailar al 7ºArte, un local de Zaragoza en el que se sienten cómodas. "Fuimos ahí porque sabemos que es un ambiente en el que podemos estar tranquilas", dice, y apunta: "Llevábamos sin salir mogollón". Cuando este bar cerró, calculan que sobre las 3.30 horas, fueron al Jardín del Temple, otro establecimiento de la zona, "a tomar una última", dice Lorena.

"Como ya nos sabemos lo que pasa, nos pusimos en una esquina del bar, apartadas de la gente para estar tranquilas. Nosotras, a lo nuestro", desgrana Lorena, que insiste en que estaban "ocultas". Fue entonces cuando, expone, recibieron gritos por parte de un chico que "no tendría más de 20 años". "Iba con más amigos. Mi mujer y yo nos miramos diciendo... ¿otra vez? ¿a estas alturas nos tiene que venir un niño a esto? Nos quedamos flipando, diciendo... ¿qué narices está pasando?", expresa.

Según comparte Lorena, unos amigos sacaron al joven agresor, que al rato volvió "enfurecidísimo". "Vino hecho un basilisco a gritar 'pégame, pégame, pégame... Nosotras seguíamos en la esquina, con todos los colegas rodeándonos y dos de ellos sujetándolo de aquellas maneras...", relata. Lorena explica que ella y su pareja le pidieron que se marchara, pero el joven no cedía. Finalmente, consiguieron que se marchara, pero fue ellas solas.

"Mientras el tío nos gritaba, y con el bar a tope, nadie hacía nada. Nadie. Lo único que se veía era un mar de nucas, la gente dando la espalda", asegura. Indica que ella avisó al personal de seguridad una vez el chico se marchó del bar, pero entonces ya no había nada más que hacer por su parte. Nadie, incide, había dado el aviso mientras sucedía la agresión verbal. Su suerte estuvo en que el joven acabó por irse del bar.

Y aunque su mujer dio aviso a la Policía, no llegaron a interponer una denuncia. "Llega un momento en el que estás tan harta de este tipo de situaciones, de que denunciar no sirve para nada, que tiene cero resultados... Pero me arrepiento muchísimo de no haber denunciado", apunta Lorena, y agrega: "Nosotras somos mayores y estamos curadas de espanto, pero esto le pilla a una persona joven trans, o no binaria y... es que no sabes cómo reaccionar".

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Lorena suma a ello que el incidente del jueves pasado no fue "un caso aislado". "Una vez, en el tranvía, una mujer se nos puso a gritar de todo y a pegarnos patadas... Y la gente no hace nada", señala. Sostiene que tampoco los amigos del joven agresor, todos ellos, desliza, "blancos y de España", le frenaron.