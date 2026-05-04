Primeras protestas contra el ERE masivo de Majorel en Zaragoza: convocan paros y caceroladas contra los 422 despidos
El comité de empresa inicia las movilizaciones el drástico ajuste de plantilla en la plataforma de telemárketing y advierte del “escenario muy duro” que se cierne sobre la planilla tras anunciar la campañas el cierre de las campañas de Lowi y Vodafone
Las primeras movilizaciones contra el ERE de Majorel ya están en marcha en Zaragoza. El comité de empresa ha convocado paros parciales y concentraciones a las puertas del edificio El Trovador, donde se ubica la plataforma de telemárketing de este grupo en la capital aragonesa, para visibilizar el impacto de un ajuste que califican de “muy duro” y que amenaza a la mayor parte de la plantilla. En concreto, la compañía plantea dejar en la calle a 422 trabajadores, es decir, el 60% de los 700 personas que emplea actualmente en esta oficina.
La empresa, integrada en el grupo francés Teleperformance, ha planteado un despido colectivo sin precedentes en la capital aragonesa, con un volumen de afectados que sitúa al centro al borde de una transformación radical. “Hay que hacerse a la idea de que el escenario es muy duro”, señalan desde la representación de la plantilla.
En un comunicado dirigido a los trabajadores, el comité reconoce la crudeza de la situación. “Sabemos que hay muchas dudas, miedo y preocupación. Es normal. Pero creemos que lo más responsable es ser transparentes y no alimentar falsas esperanzas”, trasladan.
El mensaje parte de un elemento clave del expediente como es el cierre total de las campañas de Lowi y Vodafone Perfect Start. Esto implica que todos los trabajadores adscritos a esos servicios están incluidos en el ERE, sin excepciones por edad, situación personal o condiciones laborales, según precisa la parte social.
“Duele decirlo, pero hay que hacerse a la idea de que el escenario es muy duro”, advierten desde el comité, que insisten en la necesidad de afrontar la negociación “con los pies en el suelo” para tratar de reducir el impacto y mejorar las condiciones de salida.
Paros de dos horas para visibilizar el conflicto
Como primera respuesta, la representación sindical -formada por CCOO, UGT, OSTA, CGT y SOA– ha convocado paros de dos horas -de 14.00 a 16.00 horas- los días 14, 20 y 26 de mayo. El objetivo es facilitar la participación de trabajadores de distintos turnos y concentrar la protesta en la puerta del centro.
La convocatoria busca convertir el acceso al edificio en un espacio de visibilidad del conflicto. “Queremos llenar la puerta de ruido, con cacerolas, pitos y todo lo que se os ocurra”, señalan en un llamamiento directo a la plantilla.
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