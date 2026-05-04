Quedan 100 días para el eclipse: Aragón prepara tres días de actividades alrededor del fenómeno astronómico

Solo quedan 100 días para el gran evento astronómico que se vivirá en el atardecer del 12 de agosto. En ese momento el sol quedará oculto por la luna mientras una multitud contempla la oscuridad sobrevenida en caminos, cimas, o ermitas de todo Aragón. En previsión de la gran cantidad de visitantes que se esperan el Gobierno de Aragón ha designado siete puntos de observación oficiales ubicados en Calamocha, MotorLand (Alcañiz), Camarena, Ariza, Cariñena, Épila y Monreal del Campo.

De forma paralela, el grupo de trabajo creado por el Ejecutivo autonómico está ultimando una agenda que se extenderá a lo largo de las 36 horas previas al eclipse y en la mañana siguiente. Este programa incluye charlas técnicas sobre astronomía, conocimiento del territorio y medidas de seguridad para una observación adecuada del fenómeno. Asimismo, el departamento de Universidades lidera un grupo de trabajo de Investigación Científica para coordinar eventos adicionales fuera de los puntos de observación, ofreciendo recomendaciones detalladas a los visitantes sobre las peculiaridades del terreno aragonés. Además, numerosos municipios han indicado su intención de ofrecer actividades, conciertos y animación para todas las personas que se desplacen a la comunidad.

El director general de Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero señala que actualmente se está gestionando «la contratación del equipamiento necesario «para dotar a estos siete puntos de los servicios básicos, lo que incluye la instalación de carpas, módulos sanitarios y un importante dispositivo de seguridad y emergencias que contará con la presencia de bomberos y personal sanitario.

Ante la amenaza de avalanchas, atascos y caos desatado durante los días previos al eclipse, las autoridades aragonesas mantienen «una actitud cautelosa» y confían en el plan de movilidad coordinado con Tráfico y el resto de organismos implicados. «A partir del 11 de mayo se abrirá el plazo para solicitar plaza en los puntos de observación oficiales, lo que permitirá medir el volumen real de asistentes», indica Clavero con la intención de evitar especulaciones.

Aragón será un punto de referencia astronómico único, pero como señalan desde las agrupaciones científicas la orografía de la comunidad y la hora a la que está previsto su punto máximo hace pensar que un buen número de interesados tratará de establecer su punto de observación más hacia el oeste. «Lo recomendable es priorizar lugares despejados en la naturaleza, alejados de las aglomeraciones», afirma el vicepresidente de la Agrupación Astronómica Aragonesa, Santi Hernández.

La coordinación es la máxima preocupación a cien días del gran eclipse. Por este motivo desde el Gobierno de Aragón señalan que se han establecido reuniones con todas las comarcas y municipios de más de 8.000 habitantes para unificar las directrices de seguridad.

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Además, en las próximas semanas, los pueblos de más de 1.000 habitantes recibirán un documento con recomendaciones específicas para preparar un posible aumento temporal de su población, mientras que los pueblos más pequeños recibirán pautas de organización adaptadas a sus capacidades de alojamiento y recursos.