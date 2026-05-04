Rafael Guía será el nuevo senador autonómico del PSOE
El actual secretario general de los socialistas en la provincia de Teruel tomará el relevo de Mayte Pérez en la Cámara Alta
Rafael Guía será el senador autonómico de Aragón en representación del PSOE. En una decisión que tiene que ratificar la Ejecutiva Regional del PSOE a las 19.00 horas y que confirmará una decisión que deja en manos de la federación turolense el puesto de senador autonómico que hasta ahora ostentaba Mayte Pérez. Guía prometió hace apenas dos meses su cargo como diputado autonómico, después de liderar las listas del PSOE en Teruel. Con su elección, el partido equilibra las fuerzas territoriales dejando a cada federación con un puesto de relevancia.
El nuevo representante socialista sustituirá en el cargo a Mayte Pérez, quien fuera la Secretaría General del PSOE en la provincia de Teruel, mano derecha de Javier Lambán en el anterior Ejecutivo y uno de los últimos miembros de Lambanismo que seguían en el cargo desde que Pilar Alegría asumió el liderazgo en el PSOE Aragón. Cabe recordar que Pérez fue elegida senadora autonómica como relevo de Javier Lambán.
La política turolense accedió al cargo de senadora autonómica, después de renunciar a presentarse a las primarias del partido en la provincia de Teruel, frente al que ahora es provincial, Rafael Guía, alcalde de Andorra y uno de los pesos pesados del nuevo PSOE de Pilar Alegría, que ahora asume este cargo.
El puesto de senador autonómico adquiere especial relevancia en esta nueva legislatura para el partido socialista en Aragón. Y es que después de las elecciones generales anticipadas del pasado 8 de febrero los socialistas perdieron cinco escaños en las Cortes de Aragón, un retroceso que se suma al que ya habían sufrido en las elecciones autonómicas y municipales del pasado año 2023.
El PSOE equilibra las fuerzas entre las tres provincias, con un secretario de Huesca, Fernando Sabés, y la diputada e hija de Juan Antonio Sánchez Quero, de la federación de Zaragoza, como vicepresidente segundo y secretaria en la Mesa de las Cortes.
El senador autonómico es habitualmente utilizado por los grandes partidos con representación en las Cortes de Aragón para otorgar un cargo más que simbólico a políticos de trayectoria en sus respectivos partidos.
El senador de Vox, pendiente
También está por anunciar el nuevo senador autonómico que pertenecía al Partido Popular y que pasa a manos de Vox en esta nueva legislatura fruto del pacto de gobernabilidad firmado por los dos partidos de derechas para este nuevo mandato.
Hasta ahora, por parte del Partido Popular era Eloy Suárez quien había ejercido el cargo de senador autonómico. Además, en esta legislatura Suárez había sido elegido como presidente y moderador de la Comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, un puesto que con su salida quedará vacante y deberá volver a votarse en la cámara alta para elegir a un nuevo responsable de la comisión.
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