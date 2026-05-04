Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Relación PP-Vox DGARobo surrealista ZaragozaNuevo MercadonaPolémica Casademont ZaragozaReal ZaragozaOperación Alberto Álvarez
instagramlinkedin

Rafael Guía será el nuevo senador autonómico del PSOE

El actual secretario general de los socialistas en la provincia de Teruel tomará el relevo de Mayte Pérez en la Cámara Alta

El alcalde de Andorra, Rafael Guía, en su despacho en el ayuntamiento.

El alcalde de Andorra, Rafael Guía, en su despacho en el ayuntamiento. / Rubén Ruiz

Laura Carnicero

Laura Carnicero

Zaragoza

Rafael Guía será el senador autonómico de Aragón en representación del PSOE. En una decisión que tiene que ratificar la Ejecutiva Regional del PSOE a las 19.00 horas y que confirmará una decisión que deja en manos de la federación turolense el puesto de senador autonómico que hasta ahora ostentaba Mayte Pérez. Guía prometió hace apenas dos meses su cargo como diputado autonómico, después de liderar las listas del PSOE en Teruel. Con su elección, el partido equilibra las fuerzas territoriales dejando a cada federación con un puesto de relevancia.

El nuevo representante socialista sustituirá en el cargo a Mayte Pérez, quien fuera la Secretaría General del PSOE en la provincia de Teruel, mano derecha de Javier Lambán en el anterior Ejecutivo y uno de los últimos miembros de Lambanismo que seguían en el cargo desde que Pilar Alegría asumió el liderazgo en el PSOE Aragón. Cabe recordar que Pérez fue elegida senadora autonómica como relevo de Javier Lambán.

La política turolense accedió al cargo de senadora autonómica, después de renunciar a presentarse a las primarias del partido en la provincia de Teruel, frente al que ahora es provincial, Rafael Guía, alcalde de Andorra y uno de los pesos pesados del nuevo PSOE de Pilar Alegría, que ahora asume este cargo.

El puesto de senador autonómico adquiere especial relevancia en esta nueva legislatura para el partido socialista en Aragón. Y es que después de las elecciones generales anticipadas del pasado 8 de febrero los socialistas perdieron cinco escaños en las Cortes de Aragón, un retroceso que se suma al que ya habían sufrido en las elecciones autonómicas y municipales del pasado año 2023.

El PSOE equilibra las fuerzas entre las tres provincias, con un secretario de Huesca, Fernando Sabés, y la diputada e hija de Juan Antonio Sánchez Quero, de la federación de Zaragoza, como vicepresidente segundo y secretaria en la Mesa de las Cortes.

El senador autonómico es habitualmente utilizado por los grandes partidos con representación en las Cortes de Aragón para otorgar un cargo más que simbólico a políticos de trayectoria en sus respectivos partidos.

El senador de Vox, pendiente

También está por anunciar el nuevo senador autonómico que pertenecía al Partido Popular y que pasa a manos de Vox en esta nueva legislatura fruto del pacto de gobernabilidad firmado por los dos partidos de derechas para este nuevo mandato.

Noticias relacionadas

Hasta ahora, por parte del Partido Popular era Eloy Suárez quien había ejercido el cargo de senador autonómico. Además, en esta legislatura Suárez había sido elegido como presidente y moderador de la Comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, un puesto que con su salida quedará vacante y deberá volver a votarse en la cámara alta para elegir a un nuevo responsable de la comisión.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así era El Rollo de Zaragoza en los 80 y 90: casi 100 bares, música en directo y noches interminables en Moncasi
  2. El barrio que ayudó a crecer a Zaragoza y al que ya apenas nadie puede ir a vivir
  3. Así avanza la gentrificación en Zaragoza: el fenómeno ya desborda el barrio de La Magdalena
  4. La “playa de los aragoneses” casi cuelga el cartel de completo: los precios se disparan
  5. Cambios en el aeropuerto de Zaragoza: Wizz Air desafía el dominio de Ryanair tras el recorte de vuelos
  6. La piscina de Zaragoza que abrirá este verano solo para 300 personas tras un año cerrada por obras
  7. El 'poblado americano' de Zaragoza que está 'harto' de que no le hagan caso: 'No nos reciben. No hay manera
  8. Estos son los consejeros del nuevo Gobierno de Aragón de PP y Vox

Rafael Guía será el nuevo senador autonómico del PSOE

Rafael Guía será el nuevo senador autonómico del PSOE

Cuatro visiones expertas llegan a tu bandeja de entrada con las nuevas newsletters de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Cuatro visiones expertas llegan a tu bandeja de entrada con las nuevas newsletters de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Condenado por una amenaza de muerte a su expareja que estuvo muy cerca de acabar en un asesinato machista en Sástago

Condenado por una amenaza de muerte a su expareja que estuvo muy cerca de acabar en un asesinato machista en Sástago

Nuevo golpe a la futura ciudad del cine de Zaragoza: se declara desierto también el concurso para gestionar el restaurante de Giesa

Nuevo golpe a la futura ciudad del cine de Zaragoza: se declara desierto también el concurso para gestionar el restaurante de Giesa

El Ayuntamiento de Zaragoza retoma los planes de reforma del tercer tramo de la avenida Navarra tras las inundaciones de estos días

El Ayuntamiento de Zaragoza retoma los planes de reforma del tercer tramo de la avenida Navarra tras las inundaciones de estos días

El nuevo Gobierno del PP y Vox echa a andar entre promesas de "trabajo y estabilidad"

El nuevo Gobierno del PP y Vox echa a andar entre promesas de "trabajo y estabilidad"

Aragón desbloquea la construcción de nuevos centros de datos de Amazon tras meses de trabajos previos

Aragón desbloquea la construcción de nuevos centros de datos de Amazon tras meses de trabajos previos

Himnos, aplausos y un Gobierno 2.0: la contracrónica del primer día de los consejeros del Gobierno de Jorge Azcón

Himnos, aplausos y un Gobierno 2.0: la contracrónica del primer día de los consejeros del Gobierno de Jorge Azcón
Tracking Pixel Contents