Santi Herández, de la Agrupación Astronómica Aragonesa: "Con el eclipse de agosto se puede formar un lío bastante severo"

Solo quedan 100 días

Así es. Ya llega. Estos días son los ideales para buscar un emplazamiento adecuado para la observación. Es bueno que esté el campo abierto con una zona despejada hacia el oeste.

¿Ya tienen el lugar elegido?

Bastantes compañeros van a preparar una observación colectiva en la zona de Used. La visión no será tan espectacular como cuando el eclipse se da a mediodía porque el sol ya estará algo oculto en algunos puntos, pero el momento en el que se cubra totalmente se vivirá también con mucha intensidad.

Usted fue uno de los que viajó para observar el eclipse de 1999...

Fuimos varios socios de la agrupación con un plan muy abierto... La franja de totalidad iba desde la costa atlántica francesa hasta la República Checa y Rumanía; era un arco que cubría prácticamente toda Europa Central. Lo que hicimos fue ir al centro de la franja con dos días de tiempo y movernos en función de dónde estaba más despejado.

No todos lograron verlo.

En las afueras de París los que se quedaron en la zona oficial no pudieron ver nada. Pero yo me fui al campo a 5 kilómetros de distancia. Logré una fotografía extraordinaria que me había comprometido a mandar a un medio de comunicación. Pero con el caos de las carreteras y los atascos no pude lograrlo. Antes no era tan fácil hacer una foto y enviarla.

¿Cómo lo vivió?

Fue muy divertido. Había gente joven de fiesta. Había un tipo muy curioso con unas sábanas proclamando que iba a ser el fin del mundo y mucho friki, se prestaba mucho a eso. Pero, en general, fue un acierto para mí vivirlo en el campo. Por eso decía que es bueno salir y buscar una zona despejada. Sin duda la experiencia es más intensa si se vive en el campo.

¿Qué pasará dentro de cien días?

Será como un atardecer a cámara rápida. En las primeras fases no se nota prácticamente nada, la luz es un poquito más tenue, pero luego se acelera. En el último instante, es como si encendieras las estrellas con un diferencial. Clic. Y se encienden. En París duró unos dos minutos y veinte segundos. Si estás en el campo es que escuchas cantar los gallos, los pájaros se van a sus árboles, los perros ladran y los lobos aúllan.

¿Se repetirá el caos en las carreteras?

Yo creo que sí. Estaremos en verano y somos un país turístico. Además Zaragoza es la ciudad con mayor población en la que se podrá ver en su totalidad. Sospechamos que vendrá mucha gente desde Madrid y Barcelona para observarlo aprovechando que hay buenas comunicaciones. Además, somos la capital de provincia con mayores probabilidades de tener cielo despejado en esas fechas. Se puede organizar un lío bastante severo.

¿Cómo es la afición a la astronomía en Aragón?

Es muy plural. Hay gente que le gusta la observación visual, otros con prismáticos o gente aficionada a la astrofotografía. También interesa mucho la mitología.