Vaquero defiende el perfil "técnico" de los consejeros: "Se ha trabajado mucho en este acuerdo, no debían quedar flecos"

El primer Consejo de Gobierno del nuevo Ejecutivo PP-Vox se ha centrado en desarrollar la nueva estructura del Gobierno, que nace sin ningún nombramiento de nuevos directores generales ni directores de organismos. Por otro lado, como anunció el presidente aragonés, Jorge Azcón, en su debate de investidura, se ha aprobado definitiva -y parcialmente- la primera ampliación de los centros de datos de Amazon Web Services.

La portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha sido la encargada de dar cuenta de esos primeros acuerdos y de valorar las relaciones iniciales de dos viejos conocidos, PP y Vox, en esta nueva andadura de Gobierno de coalición, después de casi tres meses de negociaciones para conformar el nuevo acuerdo. "Ha costado. Se ha trabajado mucho este acuerdo, conscientes de que no debían quedar flecos. Somos dos formaciones políticas que tenemos experiencia en haber conformado juntos otro gobierno y ahora queremos que estas dos formaciones gobiernen para todos aragoneses", ha defendido Vaquero, que ha recalcado también el ambiente de "total cordialidad" y "satisfacción" en esta primera reunión de trabajo juntos.

Además, Vaquero ha querido destacar el perfil "técnico, político y profesional" de los nuevos consejeros, "con experiencia en los sectores que les corresponden y con mucho compromiso". Asimismo, ha recalcado que se trata de perfiles "con una gran solvencia, experiencia y comprometidos para impulsar un proyecto de prosperidad y la mejora de los servicios públicos".

Sin embargo, el primer Consejo de Gobierno no ha venido acompañado de los nombramientos de la cincuentena de altos cargos que dependen de los consejeros. Vaquero ha defendido que "no hay prisa" para realizar estos nombramientos, y ha asegurado que la estructura definitiva del Gobierno se conocerá "en las próximas semanas". "No tenemos prisa con los nombramientos, este es un gobierno que ha funcionado ya y formamos parte las mismas formaciones políticas. Con tranquilidad, haremos los cambios que se tengan que producir", ha recalcado Vaquero.

Solo ha desvelado Vaquero que, en su área de Cultura, donde se fusionan las direcciones generales de Cultura y Patrimonio Cultural, estará al frente el que fuera director general de Cultura en el anterior Ejecutivo autonómico, Pedro Olloqui, que asumirá también las funciones de Gloria Pérez (una de las representantes del PAR en el gobierno del PP) en Patrimonio Cultural. "Lo más serio y responsable es mantener o adscribir una persona a la dirección general, independientemente de que se haya fusionado", ha argumentado Vaquero, que ha confirmado el cese de Pérez en esta nueva etapa.

Por otro lado, Vaquero ha confirmado los dos únicos nombramientos que se han incluido en esta primera reunión. El del exconsejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, que pasa a ser secretario general de Presidencia, tomando el testigo de Juan Pérez Más, que pasará a ocupar la Dirección General de Servicios Jurídicos. Además, el secretario general técnico del nuevo Departamento de Economía, Competitividad y Empleo que lidera Eva Valle será Ismael Jorcano, anterior jefe de gabinete de la consejera de Educación, Tomasa Hernández.

Vaquero defiende la "estabilidad y el pacto" del nuevo Gobierno

Acerca de la nueva etapa, Mar Vaquero ha recalcado que "frente a la incertidumbre, podemos hablar de estabilidad; frente a la confrontación, podemos hablar de pacto; y con un objetivo claro: siendo un gobierno formado por dos formaciones políticas, somos un gobierno para todos los aragoneses".

"Las dos formaciones tenemos en común el objetivo de que Aragón prospere, de que sea una comunidad líder, de hacer de esta región una comunidad imparable, y a eso nos vamos a dedicar con los matices de cada uno", ha anotado.

Los cambios en Economía y Sanidad

Una de las novedades de este nuevo Gobierno de Aragón es el nombre de Eva Valle, quien liderará el Departamento de Economía, Competitividad y Empleo, relevando así a Mar Vaquero de las competencias del área económica y engloba lo vinculado a inversiones y apuesta tecnológica.

En este punto, Vaquero ha garantizado que "se va a seguir desarrollando el impulso al sector económico con una clara repercusión y transformación a nivel social y de futuro, sobre todo para Aragón".

Ha abundado en la "amplísima experiencia, tanto en la gestión de gobierno como en su propia formación" de la nueva consejera, Eva Valle, por lo que la línea de trabajo será de "continuidad, impulso y refuerzo" de un área que reúne a los sectores en los que la comunidad autónoma es referente. Del mismo modo, ha hecho referencia a la "gran transversalidad" de esta cartera en su ámbito más tecnológico, y que ha de ser reforzada con el trabajo del resto de departamentos.

"El objetivo y el propósito es permeabilizar al conjunto de la sociedad económica y social de Aragón. Por lo tanto, todos vamos a trabajar impulsando este sector", ha apuntado Mar Vaquero.

El Departamento de Sanidad, con "gran peso" en el Ejecutivo aragonés, tal y como ha reconocido Vaquero, lo encabezará Ángel Sanz Barea, después de que José Luis Bancalero comunicase al presidente su voluntad de regresar a la profesión médica, y que continuará como diputado en las Cortes de Aragón.

Del que ya es nuevo consejero de Sanidad, la portavoz del Gobierno de Aragón ha afirmado que se trata de una persona "experimentada, con un perfil técnico y un conocimiento muy amplio de la Administración", incluso con vinculación en el pasado al Departamento de Sanidad y al que "ahora se va a dedicar para atender los principales retos" del área.

El presupuesto para 2027 no se ha abordado todavía

Preguntada por los periodistas, Vaquero ha precisado que el Presupuesto para 2027, el primero que elaborará el Gobierno PP-Vox, "no ha sido un tema abordado en este primer Consejo de Gobierno". A pesar de que Azcón acumula dos prórrogas presupuestarias, tras haber aprobado solo unas cuentas desde que es presidente, este asunto no ha formado parte de las prioridades en el Consejo de Gobierno.

No obstante, Vaquero ha defendido que "el consejero de Hacienda, desde mucho antes de tomar posesión, sabe que es el principal objetivo que hay que cumplir, en breve". Ha señalado que tanto PP como Vox, "que ahora ya somos un único Gobierno, somos conscientes que un instrumento tan importante como el Presupuesto para 2027 es el compromiso que tiene que marcar la hoja de ruta de este Gobierno de Aragón".