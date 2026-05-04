Viaje al corazón de Leapmotor en China: así se prepara la revolución eléctrica en Stellantis que llegará a Zaragoza

El Grupo Stellantis prepara una revolución tecnológica y la marca Leapmotor jugará un papel fundamental. El Periódico y Neomotor ha viajado a Hangzhou (China), la sede de la compañía fundada en 2015 por el empresario Zhu Jiangming, para descubrir los secretos que marcarán el futuro eléctrico, especialmente de los modelos que se producirán en la fábricas españolas del consorcio internacional. Mucha información, y de la buena. Y es que la maquinaria ya se ha puesto en marcha, y no se puede parar. En la ciudad china y sus centros de producción hemos podido ver desde el ensamblaje de baterías (en su totalidad) hasta la fabricación de los motores que se montan en los coches eléctricos y enchufables. No solo de los Leapmotor, sino en los que el Grupo Stellantis tiene en cartera.

Estand de Leapmotor en el salón de Pekín / Leapmotor

Stellantis adquirió por 1.500 millones de euros el 20% de Leapmotor (Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd.) y firmó una asociación con ellos en 2024, pasando a poseer el 51% de la empresa conjunta, y desde entonces la ascendencia de la marca china no ha hecho más que crecer. Hasta el punto que por ella pasa el desarrollo y producción del grueso de la tecnología eléctrica del grupo. Los futuros modelos que se producirán en la planta de Figueruelas en Zaragoza recibirán toda esa descarga, desde los motores hasta el proceso de colocación de las baterías, elementos que actualmente se fabrican en China pero que acabarán haciéndolo en España, contando con los socios de CATL (encargados de producir la química y las celdas). Todo a tiro de piedra, como hacen en los parques tecnológicos de producción y proveedores de los alrededores de Hangzhou.

Baterías al completo

Aunque la ofensiva que impactará en España no solo afectará a los Leapmotor que se fabriquen en Zaragoza, sino que a buen seguro repercutirá a parte de la gama que el Grupo Stellantis produce en las plantas españolas, especialmente en Vigo. Motores y baterías de origen Leapmotor se colocarán en coches de Citroën, Peugeot, Fiat y Jeep. Así, en nuestra visita a la planta de baterías y a la de motores, ambas en Huzhou, pudimos conocer de primera mano el proceso productivo.

La planta de ensamblaje de baterías Leapenergy, situada en una instalación de 721.000 metros cuadrados, posee una capacidad de producción máxima de 765.000 unidades anuales en sus seis líneas de montaje, y allí comprobamos cómo se recogen las celdas procedentes de la Gigafactoría de Wuyi (con capacidad energética de 33,4 gWh y un millón de capacidad productiva) se empacan y transportan con sistemas totalmente robotizados. La intervención humana se milita a los procesos de verificación y control de calidad. El número de bloques ensamblados anualmente supera el millón de unidades y cuando estén listos los otros puntos llegarán a los dos millones.

Mapa de plantas de baterías de Leapmotor / Xavier Pérez

También conocimos el mapa mundial de instalaciones de ensamblaje de baterías, y descubrimos que destacan ya el nuevo centro de ensamblaje de Zaragoza, cuya capacidad estimada será de 200.000 unidades. Estas celdas de CATL ensambladas en packs pueden equiparse en cualquiera de los módulos que se produzcan. En Huzhou se ensamblan baterías L148 (con potencia de 30 a 95 kWh para coches eléctricos y entre 26 y 65 kWh para modelos de autonomía extendida REEV), las L208 (entre 44 y 120 kWh para eléctricos y entre 40 y 82 kWh para REEV) y las L300 (para eléctricos entre 40 y 90 kWh y entre 40 y 70 kWh para REEV). Todas ellas con capacidad de carga rápida. Actualmente se han insalado en más de 600.000 vehículos.

Planta de baterías de Leapmotor en Huzhou / Xavier Pérez

Motores para Stelllantis

Toda esa robotización es también acentuada en la planta de motores de Huzhou, en el 155 de Xiaohuangshan Road. Esta planta tiene una superficie de 112.700 metros cuadrados y dispone de 10 líneas de montaje con la capacidad de producción de un millón de motores anuales. Allí es donde descubrimos que de los cuatro motores que se producen allí, varios están destinados a los coches de Leapmotor que se fabriquen en España, pero también para modelos de Stellantis. Todos los motores admiten tecnología de 800 voltios. Fabrican el modelo LS 220 para montar en el C10 (eléctrico y REEV), el C16, el C01, el C11... y el Peugeot 5008 (también el 3008). El modelo LS180CM1 está destinado al B01 eléctrico, el B10 eléctrico (made in Spain)... así como el Fiat 500e y el Citroën EC3. El A10 (B03X en Europa y posiblemente fabricado en España) monta el motor LS180DM1/2, el pickup lleva el motor LS300, mientras que la serie D19 lleva el LS180AH1, el mismo que puede llevar el Jeep Wagoneer.

Gama de motores de Leapmotor / Xavier Pérez

Todo ello nos lleva a pensar si la evolución hacia una solución única eléctrica está de camino para los modelos Stellantis, aunque la duda aparece con las plataformas ya que desde el grupo no quieren admitir que se van a usar las de Leapmotor (que emplean la tecnología de cell-to-chasis, o sea, que la batería forma parte estructural de la plataforma) ya que la apuesta está en las plataformas STLA.

Fábrica de Motores de Leapmotor en Huzhou / Xavier Pérez

Analizando lo visto en Huzhou, la opción de que los modelos que se produzcan en Vigo como el nuevo Peugeot 2008 (código interno P1X) lleven estos motores es muy elevada. También lo es que el nuevo Peugeot 208 que llegará en 2027 (y probablemente el nuevo Opel Corsa) y que debería seguir produciéndose en Zaragoza opte por el motor que indican en China para el Citroën EC3.

De cámaras a coches

Leapmotor, cuyos orígenes hay que buscarlos en la componente tecnológica y más concretamente en la fabricación de cámaras de videovigilancia (donde Jiangming fue cofundador y director técnico de Dahua Technology, llegando a ser el segundo productor mundial). La inteligencia artificial y el software tecnológico impulsaron la creación de la compañía Leapmotor, y es en ese terreno es donde la compañía ha basado la producción de vehículos. Arrancaron en China en 2015 y en 2025 ya comercializaron 600.000 coches. El objetivo para 2030 es de un millón de unidades. Para pilotar y apoyar el proyecto internacional, Zhu Jiangming cuenta con un hombre de confianza gran conocedor de las relaciones entre compañías automovilísticas, Tianshu Xin.

Tianshu Xin (CEO de Leapmtor International) y Zhu Jiangming (presidente de Leapmotor) / Leapmotor

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La apuesta internacional de Leapmotor pasa por la introducción de nuevos modelos en los mercados de Europa (España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo y Holanda), Latinoamérica, Malasia, Nepal, Thailandia, Sudáfrica y Marruecos, entre otros. Para ello cuentan con una gama de vehículos altamente tecnológicos, basados en el desarrollo de la electrificación como principal eje. Para el mercado español, además de la comercialización de los modelos T03, C10 (en su versión eléctrica y REEV -autonomía extendida-) y el nuevo B10 (que será el primero que se ensamblara en España) la marca introducirá antes del verano el B05 100% eléctrico (que pudimos probar en una pista de pruebas cerca de Hangzhou) y el B03X, también eléctrico (que en China se llama A10). Otros modelos que llegarán será el B01, una berlina cuyo objetivo es el mercado de flotas.