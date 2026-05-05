La Aemet activa avisos por tormentas y granizo "menudo" en medio Aragón este martes: zonas con mayor riesgo y cuándo podría llover en Zaragoza

El turbulento inicio de mayo está sacudiendo Aragón con copiosas tormentas y cortinas de granizo por los cuatro costados. Ese extremo se repitió este pasado lunes en localidades como Gallur y, en otras, como la capital aragonesa, un breve pero intenso chaparrón sorprendió a los zaragozanos. Hoy martes, las previsiones no solo no son halagüeñas, sino que se han recrudecido, llevando a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar los avisos amarillos por lluvias y tormentas entre las 12 y las 21 horas en media comunidad.

Las zonas afectadas son el sur de Huesca, la ribera del Ebro, la ibérica de Zaragoza y el Bajo Aragón de Teruel, donde se podrían dar acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora con riesgo de "granizo menudo".

La amenaza de lluvias en estas y otras áreas de Aragón comenzará a primeras horas de la mañana en puntos del Pirineo o Jiloca, además de en municipios como Tarazona y Borja, pero se extenderá antes del mediodía por la cordillera de Huesca, Maestrazgo e ibérica de Zaragoza. Municipios como Montalbán, Calamocha, Daroca, Jaca, Aínsa o Benasque podrían sufrir las primeras tormentas del día.

Será durante las horas centrales del día cuando el temporal podría mostrar su peor cara en amplias zonas de Aragón, incluso más allá de las zonas bajo aviso de la Aemet. Los chubascos amenazarán a toda la provincia de Teruel, pudiendo ser por momentos localmente fuertes, y con especial incidencia en los municipios del Bajo Aragón. Tampoco escaparán de las inclemencias localidades de la ibérica como Daroca o La Almunia o las situadas en la ribera alta del Ebro.

Por la tarde, todos los focos estarán puestos en áreas en torno a Cariñena, Caspe, Teruel capital, el Pirineo oriental, Alcañiz, Andorra, Calanda o Valderrobres hasta sus últimas horas, donde el riesgo de lluvias se disiparán, según las previsiones.

¿Lloverá en Zaragoza?

Los pronósticos para Zaragoza son mucho más benévolos, aunque, más allá de las primeras precipitaciones caídas esta mañana, hay dos ventanas en las que podría caer alguna gota este martes. No sería, en principio, de la magnitud de ayer lunes.

Según las previsiones de Aemet, el mayor riesgo se focalizará sobre las 16 horas, cuando podría avecinarse una tormenta sobre la capital, aunque las probabilidades no son especialmente significativas. Dos horas después, y extendiéndose hasta las 20 horas, también podría caer alguna gota. Por su parte, el modelo de predicción Europeo (ecmwf) avanza que al final del una cantidad mínima de precipitación sobre la capital.

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