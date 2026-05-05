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Los alumnos del IES San Alberto Magno de Sabiñánigo volverán a tener profesor de Latín y Griego después de casi tres meses

Desde Educación han informado de que una persona se ha mostrado interesada en la plaza en el llamamiento ordinario de esta semana

Alumnos de Latín y Griego del IES San Alberto Magno de Sabiñánigo.

Alumnos de Latín y Griego del IES San Alberto Magno de Sabiñánigo. / Servicio Especial

Cristina García

Zaragoza

Solución in extremis para el instituto San Alberto Magno de Sabiñánigo. El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha informado de que un profesor se incorporará este miércoles, 6 de mayo, al centro para cubrir la plaza de Latín y Griego, que llevaba cerca de tres meses desierta debido a una baja médica, lo que afectó al alumnado de Secundaria y, sobre todo, a las tres estudiantes de 2º de Bachillerato que en junio tienen que afrontar el examen de Latín, para ellas materia obligatoria, de la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad).

Según han trasladado desde la consejería, una persona se ha mostrado interesada en el llamamiento ordinario de esta semana, que llega tras 14 convocatorias que se habían saldado sin éxito. La semana pasada, Educación lanzó una nueva oferta, en esa ocasión abierta a aspirantes sin el máster del Profesorado con el objetivo de cubrir esta y otras vacantes y, según informaron fuentes de la consejería, ante el desierto de la plaza se había tomado la decisión de ofrecer a los alumnos del instituto San Alberto Magno la opción de matricularse a distancia en estas dos materias en el IES Lucas Mallada de Huesca.

Finalmente, con la incorporación de un profesor de Latín y Griego a partir de este miércoles, esta última medida no debería ser necesaria. Las alumnas de 2º de Bachillerato habían expuesto la situación que sufrían desde, según indicaron, el 13 de febrero, cuando la docente cogió una baja por una lesión en el hombro.

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Además de la PAU, otra de las preocupaciones de las alumnas de Latín y Griego de 2º de Bachillerato eran las notas de evaluación, que tienen un gran peso en la media para acceder a los grados. Desde Educación habían explicado que, ante la situación de la plaza vacante, se tendría en cuenta las calificaciones alcanzadas por los alumnos hasta el momento en el que la profesora tuvo que coger la baja. Asimismo, indicaron que, si el instituto quiere realizar alguna prueba al alumnado, sería solo para subir nota, con el fin de ofrecer a los escolares afectados "todas las facilidades posibles dada la anómala situación que están sufriendo".

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