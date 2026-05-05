Amazon tendrá cuatro años para construir los nuevos centros de datos de su primera ampliación en Aragón

El Gobierno de Aragón ha puesto negro sobre blanco uno de los plazos clave en el despliegue de Amazon Web Services en la comunidad. La multinacional dispondrá de un máximo de cuatro años para ejecutar las obras de los centros de datos incluidos en la primera fase autorizada de su expansión, según explicó este martes el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial tras la aprobación de la tercera resolución definitiva parcial del Plan de Interés General de Aragón (PIGA). Ese límite convive con el calendario global de la compañía, que sitúa en una década el desarrollo completo de su inversión.

El nuevo hito administrativo, aprobado este lunes en el primer Consejo de Gobierno del Ejecutivo de coalición PP-Vox, permite dar el salto a la construcción de los edificios en Villanueva de Gállego y Huesca. Hasta ahora, el proyecto se había movido en fases previas, centradas en la ordenación del suelo, la urbanización y el despliegue de infraestructuras. Con esta autorización, la expansión entra en la fase decisiva del proyecto, la de las edificaciones y subestaciones que configurarán los nuevos campus tecnológicos.

Un proyecto que avanza por fases

El consejero insistió en la complejidad de la tramitación y en la necesidad de entender el carácter fragmentado del procedimiento. El PIGA se aprobó inicialmente a finales de 2024 como marco general, pero su desarrollo se está ejecutando mediante aprobaciones definitivas parciales en función de las necesidades de la empresa.

La primera de estas resoluciones permitió abordar la urbanización y los movimientos de tierra. Las siguientes incorporaron infraestructuras eléctricas, hidráulicas y de telecomunicaciones. La tercera, aprobada ahora, da paso a la edificación. “Hasta ahora estábamos trabajando en las tripas del terreno. Ahora hablamos de lo que realmente se va a ver crecer”, resumió.

Esta fase incluye los desarrollos en dos ámbitos de Villanueva de Gállego y en el entorno de Huesca, con edificaciones completas, urbanización interior y subestaciones eléctricas asociadas.

Cuatro años para ejecutar cada fase

Uno de los aspectos que más interés suscita es el calendario. El acuerdo fija un plazo máximo de nueve meses para iniciar las obras y de cuatro años para completarlas en esta fase concreta. El consejero aclaró que este límite no contradice el horizonte global de diez años que maneja la compañía.

“No son plazos incompatibles. Amazon habla de diez años para el conjunto del proyecto y nosotros fijamos cuatro años para esta aprobación concreta”, explicó. El modelo responde a la propia naturaleza del despliegue, que se ejecuta de forma escalonada en función de la demanda y de factores como la disponibilidad energética.