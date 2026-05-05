El aragonés Juan José Rodilla ya tiene su plaza mir de Traumatología en Valencia: "Tengo ganas de aprender y también algo de miedo"

Ha sido sobre las 11.48 horas de este martes, segundo día de adjudicación, cuando el aragonés Juan José Rodilla Navarro ha podido elegir su plaza mir (médico interno residente). El joven de Teruel, que obtuvo el puesto 1.012 de 15.092, ha optado por la especialidad de Traumatología en el hospital de Manises, en la Comunidad Valenciana, donde estudió y donde él quería continuar su formación. "Era mi primera opción, estoy satisfecho con el resultado", comparte.

El proceso, que comenzó este lunes y que continuará hasta el 27 de mayo, se está llevando a cabo en el Ministerio de Sanidad. Allí ha acudido Juanjo esta martes algo antes de las 9.00 horas, consciente de que sería uno de los últimos en escoger en el turno de la mañana -hay otro por la tarde- al estar convocados cada día unos 700 estudiantes. Con todo, el joven ha llegado sin demasiados nervios a la adjudicación porque la aplicación Simule, del ministerio, ya le había revelado que era altamente probable que se hiciera con una plaza de Traumatología. "Te compara con el resto de aspirantes y te dice si te va a dar o no la nota, y a mi ya me decía que sí", explica.

Y así ha sido. Cuenta Juanjo que el proceso "ha ido muy bien", y asegura que se ha desarrollado de forma "ordenada y clara". "En comparación con el desastre que ha habido en el último año, ha salido todo bien", indica. Con ello se refiere a cuestiones como el restraso en la publicación de los resultados provisionales, entre otros puntos. "Pensaba que iba a acabar más tarde", comparte Juanjo sobre el proceso.

El próximo 5 de junio, el joven turolense, así como el resto de aspirantes, se incorporará a su nueva plaza mir. Cuenta que afronta esta nueva etapa con "ganas pero también con algo de miedo". "Al final, llego ahí y no tengo idea de hacer nada, porque en las prácticas aprendes hasta un punto, pero la especialidad es ya otra cosa", comparte. Pero cree que será un periodo formativo interesante y tiene "ganas de aprender".

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Mas, después de los intensos meses de estudio y el proceso de examen. Juanjo también deberá superar, antes de incorporarse a su plaza, un reconocimiento médico obligatorio que llevará a cabo el Servicio Prevención de Riesgos Laborales del hospital en el que ejercerá como mir.