Azcón promete "la mayor rebaja fiscal de la historia" en Aragón esta legislatura

El presidente del Gobierno de Aragón ha asegurado que, en esta legislatura, la comunidad autónoma vivirá la "mayor rebaja fiscal de su historia" y ha apuntado a la casi desaparición de los impuestos que dependen de la Hacienda autonómica. Así lo ha declarado en la primera entrevista que ha concedido desde la formación de su gobierno, a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.

Jorge Azcón ha defendido el pacto de gobernabilidad con Vox, la "profesionalidad y experiencia" de los nuevos consejeros y ha reivindicado su labor al frente del Ejecutivo en materia de Sanidad y en la atracción de inversiones. Ahora, en este nuevo capítulo con Vox, ha defendido que el mayor cambio que vivirá la comunidad será esa rebaja fiscal.

"Va a ser uno de los cambios estructurales que va a tener nuestra comunidad, en los próximos cuatro años quiero que sea el Gobierno de Aragón que más le baje los impuestos a la mayoría de los aragoneses", ha defendido. Y ha recordado uno de los epígrafes claves del nuevo pacto de gobernabilidad. "Bajar un punto el IRPF es la mayor bajada de ese impuesto en la historia de la comunidad. Lo hacemos pensando en las familias, en el acceso a la vivienda y pensando en la gente que vive en el territorio. Es la mayor bajada de la historia en nuestra comunidad, a todas las personas que cobren menos de 50.000 euros. Y esa va a ser la mayor rebaja de impuestos en la historia", ha defendido Jorge Azcón.

Y ha avanzado, también, que intentarán "que todos los impuestos que dependen de la comunidad autónoma vayan bajando".

También le ha puesto fechas a una de las prioridades del nuevo Gobierno. Azcón decidió adelantar las elecciones autonómicas después de sumar dos años consecutivos sin lograr aprobar un presupuesto. Y esta ha sido una de las patas troncales del acuerdo con Vox.

Así, ha avanzado el presidente en la entrevista con la CARTV, "en los próximos meses, vamos a hacer modificaciones del presupuesto de este año para poder trabajar y, en septiembre de 2026, se presentará el de 2027". Unas cuentas que ha asegurado, "tendrán las bases del pacto, con la vivienda, servicios públicos y con la intención de que Aragón cree más riqueza" en esta nueva etapa de gobierno.

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En este sentido, ha vuelto a criticar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siga gobernando sin tener presupuestos aprobados. "Es el instrumento más importante que un gobierno tiene para mejorar los servicios públicos y cambiar la vida de la gente. Cuando gobiernas sin presupuesto quiere decir que estás pensando en ti, y no en los ciudadanos. Es una obligación democrática y, si no tienes presupuestos, tienes que convocar elecciones", ha defendido.