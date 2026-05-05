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El Banco de Alimentos de Zaragoza busca 1.200 voluntarios para la campaña del 5 y 6 de junio

En esta época del año el Banco de Alimentos "ya tiene dificultades" en sus provisiones de alimentos y también económicas

En imágenes I Así trabajan en el Banco de Alimentos de Zaragoza

En imágenes I Así trabajan en el Banco de Alimentos de Zaragoza

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Así trabajan en el almacén del Banco de Alimentos en Zaragoza / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Ana Lahoz

Ana Lahoz

Zaragoza

En el Banco de Alimentos de Zaragoza trabajan estos días a contrarreloj para preparar con antelación y con los recursos suficientes la recogida de fondos de primavera que tendrá lugar los próximos días 5 y 6 de junio en varios supermercados de la provincia. La organización en la nave que la entidad tiene en Mercazaragoza se cuida al detalle y desde allí se ha lanzado este martes un mensaje claro: se necesitan al menos 1.200 voluntarios para la citada campaña.

Se trata de una iniciativa mediante la cual el Banco de Alimentos necesita también proveerse de fondos económicos a través de las donaciones que se pueden hacer en los supermercados. "El Banco nunca toca ese dinero porque se queda en cada uno de los establecimientos y se convierten en una tarjeta de crédito y que vamos gastando a lo largo del tiempo. Eso nos permite sobre todo poder comprar proteínas, lo que significa poder dar los tres platos a cada una de las 20.000 personas a las que damos de comer cada día a través de 139 entidades sociales de toda índole", indican desde la organización.

Las personas interesadas en ser voluntarias pueden apuntarse en el siguiente enlace: https://gesvol.bancodealimentosdezaragoza.es/entrada_voluntario

Según han recalcado, en esta época del año el Banco de Alimentos "ya tiene dificultades" en sus provisiones de alimentos y también económicas. En la presentación de la recogida de primavera, los joteros Nacho Del Río y Beatriz Bernad han querido convertirse en los embajadores de esta campaña del Banco de Alimentos.

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La campaña se desarrollará en 166 supermercados de la provincia y Zaragoza capital. En 93 de ellos habrá supervisor en la atención, mientras que en 73, la mayoría en pueblos, no contarán con esta figura. Las cadenas participantes son Alcampo/Mi Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés, Eroski y Mercadona. Los turnos de entrega serán de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

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