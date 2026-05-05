Educación ofrece clases a distancia a los alumnos de Latín y Griego del IES San Alberto Magno de Sabiñánigo tras casi tres meses sin docente

El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón va a ofrecer a los alumnos de Latín y Griego del IES San Alberto Magno de Sabiñánigo, que desde hace casi tres meses están sin profesora, matricularse en estas materias a distancia en el instituto Lucas Mallada de Huesca. Esta medida, "excepcional" según indican desde la consejería, abre una nueva vía para, sobre todo, las tres estudiantes de 2º de Bachillerato matriculadas en estas asignaturas y que en junio se tendrán que examinar de las mismas en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU, antes Selectividad).

La matrícula a distancia en el instituto Lucas Mallada de Huesca es la última medida ofrecido por Educación, que ya había puesto en marcha otras como realizar al menos una decena de ofertas (siete ordinarias y tres extraordinarias) para cubrir la vacante de Latín y Griego y que la semana pasada lanzó una nueva convocatoria extraordinaria para ofertar esta y otras plazas sin cubrir en Aragón a aspirantes sin el máster del Profesorado. Desde el departamento indican que con esta acción, los alumnos de Latín y Griego del San Alberto Magno podrán recibir clase, tener tutorías individualizadas y acompañamiento en todo lo que necesiten.

Según explica Naiara Moya, una de las tres alumnas de 2º de Bachillerato afectadas, llevan desde el 13 de febrero sin profesora al estar esta de baja por una lesión en el hombro. La alumna cuenta que desde entonces han tratado de avanzar con los "trabajos por correo, fichas que hacer, textos corregidos" que les ha mandado esta docente desde su casa, pero asegura que "no es es igual que tener a alguien explicando las cosas en clase". Comparte además que, cuando tuvieron la evaluación, les comunicó que mandaría profesores de guardia para que les examinara y después ella los corregiría. "Pero eso no es posible", subraya la joven, que recuerda que la maestra ha hecho estos esfuerzos aún estando lesionada.

Ello ha sido motivo de preocupación, sobre todo, para las estudiantes de 2º de Bachillerato, que tienen que examinarse de esta materia obligatoriamente en la PAU. "El Latín es troncal y Griego la tenemos como optativa", detalla Naiara. La joven comparte que otra de sus preocupaciones era "el problema de las notas de evaluación". "En Bachillerato, lo que saquemos cuenta mucho para la media, y el tercer trimestre es importante porque son dos asignaturas continuas y este trimestre cuenta un 50%", expone.

Ante esta situación, desde el departamento han comunicado que se tendrá en cuenta las calificaciones alcanzadas por los alumnos de Latín y Griego del San Alberto Magno -todos los cursos que lo ofrecen, no solo 2º de Bachillerato- hasta el momento en el que la profesora tuvo que coger la baja. A ello han añadido que, si el instituto quiere realizar alguna prueba al alumnado, esta será solo para subir nota. Fuentes de Educación aseguran que se va a ofrecer a los estudiantes afectados "todas las facilidades posibles dada la anómala situación que están sufriendo".

De esta forma, y en el caso de que las familias acepten matricular a sus hijos en el Lucas Mallada, se pondría solución de forma temporal a un problema denunciado por las propias estudiantes de 2º de Bachillerato y que, según indica Naiara, afectaba también a 1º de esta etapa no obligatoria y a 4º de ESO, donde también se cursan estas materias y había "preocupación". "Igual algunos han cogido Latín en 4º de ESO para ver si al año siguiente van a optar por un Bachillerato de Humanidades y por ahora no han terminado esas enseñanzas...", relata.

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Naiara quiere estudiar el grado de Derecho el próximo curso y sus dos compañeras de Latín y Griego quieren hacer Filología Clásica e Historia del Arte. A todas ellas les ponderan estas materias en la PAU. La fase ordinaria de la prueba comenzará el próximo 2 de junio y terminará el 4. Es dentro de un mes.