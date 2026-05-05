Forestalia invertirá 70 millones en la construcción de 13 nuevos aerogeneradores en la localidad zaragozana de Tosos

El grupo energético aragonés Forestalia sigue adelante con varios de sus proyectos, de forma paralela a las investigaciones judiciales que lo rodean. En ese sentido, la compañía fundada por Fernando Samper (que delegó en su hijo Ricardo hace unas semanas) ha anunciado el desarrollo de nuevos proyectos eólicos en el término municipal de Tosos (Zaragoza), tras la formalización de los primeros pagos de las licencias de obra. La inversión total estimada asciende a 70 millones de euros.

Los planes de negocio de la compañía energética en esta localidad incluyen la implantación de varios parques eólicos con 13 nuevos aerogeneradores: dos de ellos, dos una generación agregada de 14,2 MW, en el parque eólico Henar II y siete, de 38,5 MW, en el Henar III. Entre ambos parques, Forestalia tiene asignada una capacidad de 98,8 MW. Además, en Canteras IV, la empresa aragonesa construirá otras cuatro turbinas, con una capacidad de 25,2 MW, lo que acercará este parque a los 38 MW de acceso otorgado. En relación a Canteras V, instalación en la que la compañía gestiona 41,8 MW en Tosos, se realizarán obras de infraestructura de evacuación asociadas a las instalaciones energéticas.

En el conjunto de la Comarca de Campo de Cariñena -situada al suroeste de la capital zaragozana, donde se ubica Tosos- estos cuatro parques sumarán un total de 27 aerogeneradores con una capacidad energética conjunta de 178,6 MW.

Dentro de este marco de actuación el territorio de Tosos acogerá casi la mitad -en concreto, el 48,1%- del total de turbinas que se instalarán en esta zona geográfica aragonesa. Las previstas en Tosos aportarán 77,9 MW, lo que supone el 43,6% de la capacidad total de los cuatro parques eólicos de esta comarca y consolida a este municipio como uno de los grandes núcleos de generación renovable del entorno.

Colaboración con el ayuntamiento

Desde Forestalia aseguran que, "además de generar un impacto fiscal directo y significativo en las finanzas locales, solo en Tosos el proyecto implicará la liquidación tributaria de varias figuras impositivas": más de 1,8 millones de euros en ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras), más de 98.000 euros anuales en IAE (Impuesto de Actividades Económicas) y más de 160.000 euros anuales en IBICE (Impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales)

Estas iniciativas contemplan, en paralelo, la construcción de redes de infraestructuras eléctricas asociadas. Entre ellas, la subestación SET Canteras IV y V (SETCN4) y la línea de alta tensión 220 kV SET Canteras IV-V – SET Promotores María (LATCN4), con implantaciones específicas en el término municipal de Tosos. Asimismo, destacan la "cooperación administrativa y coordinación" con el ayuntamiento de la localidad para "acelerar los trabajos de instalación de las nuevas turbinas".

Estrategia de "aceleración" de la transición energética

Ricardo Samper, nuevo director general de Forestalia, ha señalado que "el avance de estos nuevos proyectos eólicos forma parte de nuestra estrategia de aceleración de la transición energética y de nuestra contribución a un sistema eléctrico más sostenible, eficiente y competitivo". "Este tipo de actuaciones nos permite generar energía limpia y, al mismo tiempo, impulsar la prosperidad social y la actividad económica comarcales", ha añadido.

"De igual modo, el avance de estos proyectos en Tosos refleja nuestro compromiso con el desarrollo ordenado de las energías renovables y con la colaboración institucional. La energía eólica es un pilar esencial en nuestro modelo de crecimiento y en la consolidación de un mix energético más descarbonizado”, ha sentenciado Samper.

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Desde Forestalia también reivindican el "impacto positivo en el entorno local" del proyecto, especialmente durante las fases de construcción y operación, "a través de creación de empleo, reactivación económica y dinamización del municipio".