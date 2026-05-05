Habla en Zaragoza una de las mayores expertas en ciberseguridad: "El fraude ya no necesita hackear sistemas, va a por las personas"

El fraude digital ha cambiado de naturaleza. Ya no necesita vulnerar complejos sistemas informáticos, le basta con comprender cómo reaccionan las personas. Esa es la idea que atraviesa la intervención de la criminóloga María Aperador, una de las especialistas más reconocidas en España en prevención del fraude digital, que este lunes ha participado en Zaragoza en la jornada En tiempos de IA, ¿cómo defenderte del fraude?, celebrada en el Patio de la Infanta de Ibercaja.

El encuentro ha sido organizada por Iaon, el proyecto colaborativo promovido por el Gobierno de Aragón, Microsoft, Ibercaja y su fundación, que tiene como objetivo democratizar el uso de la inteligencia artificial (IA). La cita ha reunido a profesionales y ciudadanos interesados en comprender cómo están evolucionando las estafas digitales y qué herramientas existen para protegerse en un entorno donde la inteligencia artificial está transformando tanto las oportunidades como las amenazas.

En una entrevista concedida a este diario, la experta insiste en que su trabajo pivota sobre la idea de que "el fraude ya no necesita hackear sistemas, le basta con hackear a las personas”. Su objetivo, subraya, es “explicar cómo operan los delincuentes y dar herramientas prácticas para que cualquier ciudadano pueda protegerse”.

Licenciada en Derecho y con formación avanzada en cibercrimen, análisis de riesgos y protección de datos, Aperador ha desarrollado su carrera entre el ámbito público y el privado, colaborando con entidades financieras, equipos de seguridad y organismos especializados.

Su diagnóstico parte de una idea incómoda. El llamado factor humano no es tanto un fallo como una vulnerabilidad estructural. “Tenemos un cerebro prehistórico que no ha evolucionado al ritmo de la tecnología”, resume. Por eso, subraya, “no es que el usuario lo haga mal, es que los delincuentes utilizan técnicas de manipulación que nosotros no podemos evitar de forma natural”.

La suplantación de identidad con IA

Ese desequilibrio se ha acelerado con la irrupción de la inteligencia artificial. Aperador sitúa el punto de inflexión en la suplantación de identidad con una verosimilitud inédita. “Siempre hemos entendido que ver y escuchar a alguien era una prueba de realidad. Eso ya no tiene validez”, advierte. “Hoy pueden engañarte con una voz que no existe o con un vídeo que nunca ha ocurrido”.

En este contexto, el recurso al sentido común se queda corto. La experta reclama un enfoque más amplio que no descargue toda la responsabilidad en el usuario. “No basta con que la persona tenga cuidado. Las plataformas deberían clasificar y eliminar contenido fraudulento y no lo hacen”, afirma. También subraya la facilidad con la que hoy se puedn crear páginas web falsas o lanzar campañas engañosas sin apenas control.

Críticas a las plataformas

La crítica a las grandes tecnológicas es directa. Aperador sostiene que existe capacidad suficiente para reducir el fraude, pero no se utiliza. “Tienen tecnología para frenarlo, pero no lo hacen”. A su juicio, la razón es económica. “Es un modelo de negocio. Por cada anuncio que se publica ingresan dinero. Por cada tienda online que se abre, también”.

El retraso es generalizado. “Siempre vamos por detrás”, reconoce. Aunque las entidades financieras han avanzado más, sostiene, el sistema en su conjunto sigue reaccionando cuando el fraude ya ha evolucionado. “Ellos innovan y nosotros parcheamos”, recalca.

La inteligencia artificial abre así una doble vía. Puede ser aliada del ciudadano si se integra en productos y servicios, pero también un riesgo si se utiliza sin criterio. “Por sí sola y mal utilizada puede generar problemas, incluso de privacidad”, señala.

Ese nuevo escenario obliga a revisar hábitos. La confianza digital no desaparece, pero sí cambia de forma. “Tenemos que dejar de creer que todo lo que vemos es real”, advierte. “Hemos perdido el hábito de contrastar y eso nos hace mucho más vulnerables”.

BeValk, verificar antes de confiar

En el plano práctico, Aperador ha trasladado ese enfoque a una herramienta concreta denominada BeValk, una aplicación creada por ella y basada en inteligencia artificial que permite a los usuarios detectar posibles fraudes y verificar contenidos digitales en tiempo real. La propia experta la define como un sistema de alerta y comprobación continua. “Enviamos cada día alertas de lo que está pasando y el usuario está informado constantemente”, explica.

El funcionamiento es sencillo. El usuario puede copiar un enlace sospechoso -por ejemplo, una web de compra o un mensaje recibido- y la aplicación analiza en segundos su fiabilidad. “Copias el enlace, lo pegas y en tres segundos te decimos si es verídico o no”, señala. El objetivo es introducir un hábito que considera clave: comprobar antes de confiar.

BeValk funciona mediante un modelo de suscripción, con una cuota mensual reducida, y según su creadora responde a una necesidad creciente de protección. “Los usuarios lo ven como un seguro, una forma de estar protegidos y alerta ante lo que está pasando”, afirma.

En el día a día, Aperador identifica un fallo recurrente que define con una expresión gráfica: “incontinencia al clic”. “Estamos a mil cosas a la vez, sin prestar atención, y eso multiplica el error”, explica. “Mientras haces varias cosas, tomas decisiones sin comprobar y ahí es donde caes”.

Frente a ello, la receta es clara. Informarse y verificar antes de actuar. “Tener el hábito de comprobar las cosas puede salvar a muchas personas”, concluye. En un entorno dominado por la inteligencia artificial, ese gesto cotidiano se perfila como la primera línea de defensa frente a un fraude cada vez más sofisticado.