Ibercaja gana 86 millones hasta marzo, un 1,8% más, impulsada por el crédito y los fondos de inversión

Ibercaja obtuvo un beneficio neto de 86 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 1,8% respecto al mismo periodo del año anterior. La entidad mantuvo el dinamismo de su actividad comercial en el arranque del ejercicio, con un aumento del volumen de negocio del 5,2% interanual, hasta alcanzar los 110.834 millones de euros.

El crecimiento se apoyó especialmente en la evolución del crédito sano, que avanzó un 4,9% interanual y registró el mayor ritmo de expansión de los últimos años. La cartera total de crédito se situó en 30.598 millones de euros, también un 4,9% más que a cierre de marzo de 2025.

El segmento de empresas no inmobiliarias fue uno de los principales motores de esta evolución. Las nuevas formalizaciones crecieron un 33,6% interanual, mientras que el volumen de circulante negociado aumentó un 7,8%. Con ello, el saldo de crédito a empresas no inmobiliarias alcanzó los 8.169 millones de euros, un 7,4% más que un año antes.

Los fondos elevan los recursos de clientes

También destacó la financiación para adquisición de vivienda, con un crecimiento de las nuevas hipotecas del 8,7% interanual, por encima del comportamiento del sistema. Según la entidad, el 59% del nuevo crédito a vivienda formalizado en el trimestre se concentró en Madrid y el arco mediterráneo, zonas consideradas estratégicas en su expansión.

Los recursos minoristas de Ibercaja alcanzaron los 80.236 millones de euros, un 5,3% más que en marzo de 2025, pese al impacto de la volatilidad de los mercados. Dentro de este apartado, los fondos de inversión crecieron un 9,2%, hasta 30.200 millones de euros, gracias a entradas netas por valor de 414 millones, equivalentes al 7,8% de las nuevas aportaciones al conjunto del sistema.

En la cuenta de resultados, los ingresos recurrentes aumentaron un 5,3%, hasta 329 millones de euros. El margen de intereses creció un 5,8%, hasta 165 millones, mientras que los ingresos netos por comisiones avanzaron un 8,6%, hasta 134 millones, impulsados por la gestión de activos, seguros y la actividad bancaria.

La rentabilidad anualizada sobre fondos tangibles, medida por el ROTE, se situó en el 11,8%, 180 puntos básicos por encima del objetivo fijado en el plan estratégico “Ahora Ibercaja”, cuya vigencia finaliza este ejercicio.

La morosidad baja al 1,2%

Ibercaja también reforzó sus niveles de solvencia y calidad de activo. El ratio CET1 Fully Loaded se situó en el 14,2% y el Capital Total Fully Loaded en el 18,5%. La tasa de mora descendió hasta el 1,2%, frente al 2,7% de media del sistema, y la exposición problemática —dudosos y activos adjudicados— se redujo un 21,4% interanual, hasta 549 millones de euros.

La entidad mantiene además una posición de liquidez holgada, con un ratio LCR del 233,1% y un NSFR del 143,0%. Según Ibercaja, estos datos consolidan la evolución positiva del banco en el primer trimestre del año y refuerzan la solidez de su balance.