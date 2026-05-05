Ibercaja gana 86 millones hasta marzo, un 1,8% más, impulsada por el crédito y los fondos de inversión
La entidad aragonesa eleva un 5,2% su volumen de negocio en el primer trimestre de 2026, hasta 110.834 millones, y sitúa su rentabilidad ROTE en el 11,8%, por encima del objetivo de su plan estratégico
Ibercaja obtuvo un beneficio neto de 86 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 1,8% respecto al mismo periodo del año anterior. La entidad mantuvo el dinamismo de su actividad comercial en el arranque del ejercicio, con un aumento del volumen de negocio del 5,2% interanual, hasta alcanzar los 110.834 millones de euros.
El crecimiento se apoyó especialmente en la evolución del crédito sano, que avanzó un 4,9% interanual y registró el mayor ritmo de expansión de los últimos años. La cartera total de crédito se situó en 30.598 millones de euros, también un 4,9% más que a cierre de marzo de 2025.
El segmento de empresas no inmobiliarias fue uno de los principales motores de esta evolución. Las nuevas formalizaciones crecieron un 33,6% interanual, mientras que el volumen de circulante negociado aumentó un 7,8%. Con ello, el saldo de crédito a empresas no inmobiliarias alcanzó los 8.169 millones de euros, un 7,4% más que un año antes.
Los fondos elevan los recursos de clientes
También destacó la financiación para adquisición de vivienda, con un crecimiento de las nuevas hipotecas del 8,7% interanual, por encima del comportamiento del sistema. Según la entidad, el 59% del nuevo crédito a vivienda formalizado en el trimestre se concentró en Madrid y el arco mediterráneo, zonas consideradas estratégicas en su expansión.
Los recursos minoristas de Ibercaja alcanzaron los 80.236 millones de euros, un 5,3% más que en marzo de 2025, pese al impacto de la volatilidad de los mercados. Dentro de este apartado, los fondos de inversión crecieron un 9,2%, hasta 30.200 millones de euros, gracias a entradas netas por valor de 414 millones, equivalentes al 7,8% de las nuevas aportaciones al conjunto del sistema.
En la cuenta de resultados, los ingresos recurrentes aumentaron un 5,3%, hasta 329 millones de euros. El margen de intereses creció un 5,8%, hasta 165 millones, mientras que los ingresos netos por comisiones avanzaron un 8,6%, hasta 134 millones, impulsados por la gestión de activos, seguros y la actividad bancaria.
La rentabilidad anualizada sobre fondos tangibles, medida por el ROTE, se situó en el 11,8%, 180 puntos básicos por encima del objetivo fijado en el plan estratégico “Ahora Ibercaja”, cuya vigencia finaliza este ejercicio.
La morosidad baja al 1,2%
Ibercaja también reforzó sus niveles de solvencia y calidad de activo. El ratio CET1 Fully Loaded se situó en el 14,2% y el Capital Total Fully Loaded en el 18,5%. La tasa de mora descendió hasta el 1,2%, frente al 2,7% de media del sistema, y la exposición problemática —dudosos y activos adjudicados— se redujo un 21,4% interanual, hasta 549 millones de euros.
La entidad mantiene además una posición de liquidez holgada, con un ratio LCR del 233,1% y un NSFR del 143,0%. Según Ibercaja, estos datos consolidan la evolución positiva del banco en el primer trimestre del año y refuerzan la solidez de su balance.
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