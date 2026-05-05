La ingeniería EXXN, que impulsa la medición inteligente de infraestructuras, gana el Premio Emprende XXI en Aragón

La startup EXXN Engineering se ha alzado este martes con los Premios Emprende XXI en Aragón en su edición de 2026, una distinción que le consagra como el proyecto con mayor potencial innovador de la comunidad. El reconocimiento, impulsado por CaixaBank a través de DayOne y el Ministerio de Industria y Turismo mediante Enisa, con el apoyo de Fundación Aragón Emprende, alcanza este año su 19ª edición y refuerza su papel como escaparate del talento emprendedor.

La compañía ganadora ha sido seleccionada entre 31 candidaturas en Aragón, en una convocatoria que ha puesto el foco en proyectos capaces de generar valor a través de la tecnología, mejorar la vida de las personas y contribuir a la sostenibilidad.

EXXN Engineering desarrolla y fabrica instrumentación avanzada para la medición en redes FTTH (fibra hasta el hogar), equipamiento para subestaciones eléctricas y soluciones IoT orientadas a la digitalización de infraestructuras. Su propuesta conecta con dos de las grandes palancas de transformación económica -la electrificación y la conectividad- desde una visión industrial, con aplicaciones directas en sectores estratégicos.

Tecnología al servicio de la infraestructura

El jurado ha valorado especialmente la capacidad del proyecto para trasladar desarrollos tecnológicos complejos a soluciones aplicables en entornos reales. En un contexto de creciente digitalización de redes y activos industriales, la compañía propone herramientas que permiten optimizar la monitorización, mejorar la eficiencia operativa y avanzar hacia modelos más automatizados.

La entrega de los galardones ha contado con la participación de representantes institucionales y del ecosistema empresarial, entre ellos responsables de CaixaBank, Enisa y el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), en una cita que volvió a reunir a inversores, emprendedores y agentes clave del tejido innovador.

Un impulso más allá del premio

Además del reconocimiento, EXXN Engineering recibirá una dotación económica de 6.000 euros y acceso a un programa de acompañamiento internacional que incluye formación y conexiones con socios globales en Berlín, en colaboración con ESADE. La startup también participará en los Investors Day Emprende XXI, donde podrá explorar oportunidades de financiación y colaboración.

Asimismo, se integrará en la comunidad AlumniXXI, una red que conecta a las empresas premiadas a lo largo de las distintas ediciones y que se ha convertido en un espacio de intercambio de conocimiento y generación de sinergias dentro del ecosistema emprendedor.

Finalistas: innovación en múltiples frentes

El evento ha servido también como escaparate del resto de startups finalistas en Aragón, reflejo de la diversidad sectorial del emprendimiento en la comunidad:

Augan apuesta por la creación de gemelos digitales para explotaciones ganaderas mediante inteligencia artificial e IoT, con el objetivo de optimizar la toma de decisiones en el sector agroganadero.

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trabaja en sistemas robóticos basados en inteligencia artificial, con aplicaciones tanto en defensa como en usos civiles, incorporando tecnologías avanzadas de detección autónoma SeaX AI propone soluciones de transporte autónomo para mejorar la movilidad en entornos rurales, abordando uno de los grandes retos territoriales: el acceso a servicios en zonas despobladas.

Un ecosistema en consolidación

Desde su creación en 2007, los Premios Emprende XXI han destinado cerca de 10 millones de euros a más de 560 empresas, consolidándose como uno de los principales instrumentos de impulso al emprendimiento en España y Portugal. En esta 19ª edición se entregarán premios territoriales en todas las comunidades autónomas, junto a nuevas categorías centradas en los llamados “retos del mañana”, vinculados a la transformación empresarial, el bienestar y la sostenibilidad.

La entrega nacional tendrá lugar el próximo 27 de mayo en Barcelona, en una gala que reunirá a los proyectos más destacados del país y que confirma la madurez de un ecosistema que, también desde Aragón, sigue ganando escala, ambición y capacidad de impacto.