Javier Alonso Coronel será el senador autonómico de Vox por Aragón

El abogado Javier Alonso Coronel (Zaragoza, 1974) será nuevo senador de Vox por designación autonómica de Aragón, en virtud del pacto de Gobierno entre el PP y Vox para conformar el nuevo Ejecutivo de coalición de derechas y que incluían, en el reparto de cargos, que el senador por designación autonómica que correspondía al PP por ser la fuerza más votada, pasaría a la extrema derecha. Con este segundo senador, Vox se queda a solo un escaño de poder formar grupo propio en la Cámara Alta, lo que implica una mayor financiación, visibilidad y capacidad de acción desde el Senado.

Según han dado a conocer desde el partido a pocas horas de que expire el plazo para registrar las candidaturas, Alonso cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional, donde se ha especializado en derecho civil, mercantil y económico penal. En las elecciones en Aragón del 8 de febrero, fue elegido diputado de Vox por la provincia de Zaragoza y era su primera vez en las Cortes de Aragón. Con su designación como senador, dejará el acta de diputado autonómico.

Javier Alonso ha trasladado su agradecimiento a la formación por la confianza, a la par que ha garantizado "seguir trabajando, ahora desde el Senado, para defender las políticas de sentido común que ya comparten más de 117.000 aragoneses y cada vez más españoles".

Con este nombramiento, Vox elige a una de sus últimas incorporaciones para ir al Senado, en contra de lo que suelen hacer los grupos mayoritarios tradicionalmente, que eligen este puesto simbólico para figuras de larga trayectoria en los partidos. Sin ir más lejos, sustituirá a Eloy Suárez en el puesto, un veterano de la política aragonesa, que por ahora se queda sin cargo público por primera vez en más de dos décadas.

Entre las quinielas para ir al Senado habían sonado nombres como el de Marta Fernández, expresidenta de las Cortes de Aragón, que pasa de presidenta de la institución a diputada 'rasa', una situación insólita en el Parlamento aragonés. También se habló de Santiago Morón como posible destinatario de ese cargo, al ser el otro diputado más longevo de Vox en las Cortes junto a Fernández. Pero como ya avisaron fuentes de Vox a este diario, la elección del senador autonómico no tenía por qué seguir las "lógicas habituales" y, además, ha sido la cúpula de Madrid la que ha elegido el nombramiento, que deberá ser ratificado en las Cortes de Aragón.

Un 'ex' de Ciudadanos

Alonso Coronel dio sus primeros pasos en la política aragonesa de la mano del desaparecido partido Ciudadanos, como asesor del partido en la Diputación Provincial de Zaragoza. Una primera experiencia en la segunda línea de la política que después le abrió el camino hacia Vox.

Esta era la primera vez que había ostentado el cargo de diputado autonómico, al que ahora tendrá que renunciar para dar el salto a la política nacional.

Se da la circunstancia de que la siguiente en la lista electoral es Ana Pilar González del Cacho, actual jefa de gabinete de Alejandro Nolasco, vicepresidente de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón.