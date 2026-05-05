El mercado del automóvil cambia de marcha en Aragón: las ventas se disparan un 28% en abril

El mercado del automóvil en Aragón ha cambiado de marcha en 2026. Tras un 2024 de retroceso y un 2025 de crecimiento contenido, las matriculaciones de turismos y todoterrenos han entrado en una fase de expansión clara en el arranque del año. En abril se registraron 1.531 unidades, un 28,3% más que en el mismo mes del año anterior, mientras que en el conjunto del primer cuatrimestre las ventas alcanzan ya los 6.020 vehículos, lo que supone un incremento del 21,1%.

El ritmo de crecimiento sitúa a Aragón por encima de la media nacional en ambos casos -8,4% en abril y 7,8% en lo que va de año- y marca una ruptura con la debilidad que había mostrado la comunidad en ejercicios anteriores. El mercado, esta vez sí, acompaña la tendencia expansiva del conjunto del país, impulsado por el tirón de la demanda particular y una oferta cada vez más competitiva.

La comunidad ha registrado el quinto mayor crecimiento anual del mercado de todo el territorio nacional en el último mes, solo por detrás de Baleares (65,7%), La Rioja (+46,8%), Navarra (+34,8%) y Extremadura (+29,8%).

Electrificación y cambio de ciclo

Pero más allá del volumen, el dato relevante vuelve a estar en la composición del mercado. Los vehículos de combustión siguen perdiendo peso de forma acelerada, mientras las motorizaciones alternativas consolidan su hegemonía. En abril, el 72,3% de los turismos vendidos en España correspondieron a tecnologías electrificadas o alternativas, una proporción que en Aragón se traduce en un crecimiento del 40,8% en este tipo de vehículos en el mes.

El contraste es evidente en los combustibles tradicionales. Las matriculaciones de gasolina en Aragón cayeron un 8,2% en abril y un 10,4% en el acumulado del año, mientras que el diésel, aunque con repuntes puntuales mensuales, mantiene una tendencia descendente en el conjunto del ejercicio (-13% hasta abril).

De esta manera, el mercado ya no crece sobre la base de los motores térmicos, sino sobre la electrificación progresiva del parque automovilístico. En este nuevo escenario, los híbridos -sobre todo los no enchufables- siguen siendo la opción dominante, pero los eléctricos puros y los híbridos enchufables continúan ganando terreno mes a mes.

Zaragoza tira del mercado

Por provincias, el crecimiento se apoya principalmente en Zaragoza, que concentra el grueso de las matriculaciones. En abril se registraron 1.105 vehículos, un 25,3% más que un año antes, mientras que el acumulado alcanza las 4.414 unidades, con un incremento del 21%.

Huesca y Teruel también muestran una evolución positiva, aunque con menor volumen. Huesca creció un 37,3% en abril y acumula un alza del 20,5%, mientras que Teruel registró un incremento mensual del 36,2% y un crecimiento del 21,1% en el conjunto del año.

En los tres casos se repite el mismo patrón, con una caída de los combustibles tradicionales y fuerte avance de las tecnologías alternativas, que ya superan con claridad el 70% de cuota en algunos territorios.

Más competencia, más presión en precios

El impulso del mercado no se explica solo por la demanda, sino también por un cambio profundo en la oferta. La creciente competencia, con especial protagonismo de nuevas marcas -muchas de ellas de origen chino-, está ejerciendo una presión directa sobre los precios, favoreciendo descuentos, promociones y fórmulas de financiación más flexibles.

Este factor está siendo clave en un contexto en el que la decisión de compra depende cada vez más de la cuota mensual que del precio total del vehículo. Esta presión competitiva está permitiendo sostener el crecimiento incluso en un entorno de incertidumbre internacional y encarecimiento de los combustibles, según las patronales del sector.

Un mercado al alza, pero con cautela

A pesar del buen arranque de año, el sector mantiene cierta prudencia. Los concesionarios detectan una ligera caída en la cartera de pedidos y advierten de que el ritmo de crecimiento podría moderarse en los próximos meses. Aun así, si se mantiene la tendencia actual, el mercado español podría superar los 1,2 millones de unidades en 2026.

Aragón, por su parte, parece haber dejado atrás el crecimiento a ralentí. El mercado acelera, pero lo hace sobre un terreno completamente distinto al de hace apenas unos años. Esta vez, además de acelerarse las ventas, el automóvil aragonés circula cada vez más enchufado.