Nuevo cisma en el aragonés: una asociación asegura que la academia de la lengua "está repleta de neófitos y activistas políticos"
La Sociedat de Lingüística Aragonesa (SLA) pide la supresión del organismo al entender que opera "en detrimento de las lenguas propias de Aragón"
La tortuosa existencia de la Academia Aragonesa de la Lengua vive esta semana una nueva crisis. Una de las grandes asociaciones de hablantes del idioma, la Sociedat de Lingüística Aragonesa (SLA), ha emitido un duro comunicado asegurando que la institución "opera en detrimento de las lenguas propias de Aragón, y que contraviene de manera flagrante el mandato que tiene por ley, en la medida en que trabaja por la institucionalización de dos sistemas lingüísticos alóctonos (el neoaragonés y la modalidad catalana de Barcelona) que resultan ajenos a los hablantes del Alto Aragón y del Aragón oriental".
La entidad, que formó parte del núcleo fundacional de la academia aragonesa, dice que ha llegado "el momento de romper el silencio" y denunciar las prácticas que en su opinión se están produciendo en un organismo público que se puso en marcha en 2021 tras un largo periodo de negociaciones entre las asociaciones de hablantes. "Hacemos constar que la SLA ha sido sistemáticamente excluida de cualquier tipo de diálogo, y, por supuesto, de representación en la academia", aseguran. Además, denuncian que el actual organismo oficial de representación y estudio del aragonés está "repleto de auténticos neófitos y simples activistas políticos".
Desde la Societat afirman que la academia aragonesa "ha mostrado desde su constitución unos procedimientos más que censurables" tratando de "imponer la ortografía que dicha institución presenta como oficial", a pesar de que varios grupos de escritores y entidades rechazan el uso de la misma. Por este motivo la asociación, con gran presencia de hablantes en la comarca de la Ribagorza, solicita al próximo ejecutivo aragonés la "inmediata supresión" de la Academia Aragonesa de la Lengua "si se desea preservar nuestro patrimonio lingüístico".
Por otro lado, señalan que les gustaría "formar parte de cualquier diálogo o debate que se establezca sobre la preservación de nuestras lenguas" y destacan que la preservación de ese patrimonio inmaterial depende de la despolitización de las lenguas de Aragón y exigen que las entidades que velen por su conservación estén formadas "exclusivamente por lingüistas con una dilatada trayectoria de investigación científica sobre el idioma (algunos los hay ya en la actual Academia, y hemos colaborado con ellos), trabajen por la dignificación y revitalización del patrimonio lingüístico aragonés con arreglo a las variedades románicas que hoy sobreviven".
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