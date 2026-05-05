El paro baja en Aragón en abril en 1.355 personas, un 2,72 %, hasta 48.507 desempleados

El número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo en Aragón en abril ha bajado respecto al mes anterior en 1.355 personas, un 2,72%, lo que deja el número total de personas en paro a 48.507.

Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, respecto a abril del año pasado el paro ha descendido en 1.965 personas, un 3,89 %. En abril ha bajado el paro respecto al mes anterior en las tres provincias aragonesas, más en la de Zaragoza, con 1.113 desempleados y un 2,85 % menos; seguida de Huesca, con 160 desocupados menos y un 2,4 % de caída, y con 82 personas menos en Teruel, un 2,4 %.

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De esta forma, el número total de desempleados en la provincia de Zaragoza se ha situado a finales de abril en 37.973, en la de Huesca en 6.510 y en la de Teruel en 4.024.