Technopark, la innovación junto al asfalto

Junto al circuito de Motorland en Alcañiz, Technopark es uno de los grandes parques tecnológicos de la provincia de Teruel. Un polo de desarrollo ligado estrechamente a los proyectos de movilidad, dadas las oportunidades que ofrece el complejo, desarrollado a partir del año 2007.

Desde las instalaciones alcañizanas operan en la actualidad cerca de 30 empresas y distintos proyectos del campo privado o vinculados a instituciones y universidades públicas, como la de Zaragoza. Estas cifras se traducen en 140 empleos, según los últimos datos, de perfiles cualificados vinculados a la Formación Profesional, más del 40%, detallan. Otro 40% lo componen titulados universitarios.

Hasta un 85% de los puestos son de origen aragonés y Alcañiz y la comarca del Bajo Aragón abarcan en torno al 70% de ese porcentaje. En conjunto, la actividad empresarial de Technopark se traduce, de acuerdo a los mismos datos, en un impacto de 20 millones de euros anuales de facturación agregada, con el objetivo de seguir creciendo de forma sostenida e incidir en la innovación y el desarrollo.

El director, Daniel Urquizu, explica que en la actualidad los esfuerzos pasan por ampliar los espacios con mayor demanda. Prueba de ello son las naves “nido” para los equipos de competición, que contarán con un cuarto edificio gracias a una inversión de 2 millones de euros. “Motorland es fundamental, una ventana al mundo y para hablar con la industria, ver el deporte como una unidad tecnológica, buscar un impacto y seguir creciendo”, apunta.

3,5 millones se han consignado para reforzar los servicios tecnológicos, la investigación y el desarrollo. Y otros 2,5 para el impulso de proyectos de formación, captación e innovación en relación con la movilidad y las nuevas tecnologías, entre otos programas.

Simulacro de Bomberos en TechnoPark / technoPark

Laboratorio de impacto

De Alcañiz han salido, por ejemplo, avances en la regulación de los cascos de las motocicletas. Es el resultado de los estudios del laboratorio de impacto del Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería en Aragón, de Unizar. En las instalaciones de Technopark han desarrollado simulaciones sobre el comportamiento de los vehículos y el cuerpo humano en accidentes. Se han realizado pruebas incluso con cadáveres humanos para obtener resultados más precisos.

Esos datos han servido posteriormente para homologar sistemas de retención infantiles y cascos para vehículos de calle y competición. Para Daniel Urquizu, el circuito de carreras, que permite realizar experimentos a mayor velocidad, es un elemento clave.

8 ediciones de Motostudent

El mismo trazado es la casa de Motostudent, con 8 ediciones a sus espaldas. En él compiten estudiantes de ingeniería de universidades de todo el mundo, entre ellas la de Zaragoza. Desde la construcción del prototipo, basado en modelos de las principales categorías del motociclismo, hasta ponerlo sobre el asfalto.

El pasado mes de octubre congregó a 85 equipos de 20 países y 4 continentes. Estuvieron involucrados alrededor de 1.500 estudiantes

“Motostudent nace para motores de combustión, pero rompe el paradigma con la categoría eléctrica”, valora Urquizu, sobre la inclusión de esta nueva modalidad. El responsable del parque señala que incluso este programa ha debido adaptarse en los últimos tiempos a los cambios en materia de movilidad, que miran más allá del uso de combustibles fósiles.

Prototipos de MotoStudent / MOTOSTUDENT

El escaparate del parque

Technopark busca mantener el pulso pese al revés que supuso el adiós de MotoGp. Al margen de las iniciativas relacionadas directamente con el trazado, unas 1.500 personas participaron en eventos protagonizados por empresas e instituciones. Es el caso de la presentación de la Academia EDIH, la asamblea de Campag, la presentación del vehículo autónomo del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), las jornadas Netxland y CharIN Testival & Conference EUROPE y otros que ya venían celebrándose, EutichesBook OffRoad y APRAT Rescue Training.

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“De aquí a cinco años nos vemos muy reforzados. Dando pasos evolutivos, trabajando en talento para desarrollar e inyectar la innovación y fortalecer los lazos con otros centros”, añade Daniel Urquizu.