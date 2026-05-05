Tianshu Xin (CEO Leapmotor International): "El éxito del B10 es el primer paso para producir más modelos en Figueruelas. Será el que abra camino en Aragón y España"

El Salón del Automóvil de Pekín ha sido uno de los mejores caladeros informativos que recordamos en el sector en los últimos años. Allí se ha cocinado buena parte del futuro del automóvil. El empuje de las marcas chinas es inapelable y todas ellas apuestan por diferentes estrategias para abordar nuevos mercados. Leapmotor es una de las que emplea una estrategia de asociación tras su vínculo con el Grupo Stellantis y se ha convertido en una pieza clave para el futuro de la planta del consorcio franco-italo-americano de Zaragoza.

El Periódico y Neomotor conversaron con el CEO de Leapmotor International, Tianshu Xin, un veterano conocedor de Stellantis (ya estuvo en su primera etapa con el Grupo PSA y su joint-venture con Dongfeng) que apuesta por España como puerta de expansión para la marca a nivel mundial.

Leapmotor era un desconocido y ya está presente en los mayores mercados de Europa. ¿Cómo empezó todo)

Recuerdo que firmamos el acuerdo entre Stellantis y Limoto en octubre de 2023, a finales de 2023. Luego empezamos a construir la red, a organizar eventos con inversores y a hablar con los concesionarios. Recuerdo que el primer evento para inversores fue en abril de 2024. Y lanzamos la marca en septiembre de 2024 en Milán. Así que el año pasado fue el primer año completo de operaciones en Europa.

¿Cuál es su impresión del primer año?

Ha sido un muy buen año, teniendo en cuenta que partíamos de cero. Pero como CEO de Limoto International, creo que siempre podemos hacerlo mejor. Nunca estamos satisfechos.

¿En qué se puede mejorar?

Hay muy buenos productos en España, por ejemplo. Ahora tenéis el T03 y el C10. El C10 es un vehículo emocionante con tecnología REEV. Creo que es una muy buena idea producir este coche con tecnología REEV.

¿Esta tecnología es clave para Leapmotor?

Si. Es muy iomportante y se puede adaptar muy bien a Europa. Acabamos de lanzar también el B10 REEV, el híbrido eléctrico, que se presentó en el Salón del Automóvil de Bruselas. Ahora estamos lanzando el B05, el LaFa 5. Y en el tercer trimestre lanzaremos el A10, que en Europa se llamará B03X, un SUV del segmento B. Es posible que lancemos un cuarto modelo antes de final de año, o a principios del próximo año. Veremos cómo evolucionan las cosas.

¿Qué importancia tiene Europa para vosotros?

Es muy importante. Por eso, cuando lanzamos la marca en septiembre de 2024, Europa fue la primera región. Después, en octubre, Asia-Pacífico, Oriente Medio, África y luego Sudamérica. Europa es la región más importante para Leapmotor en su expansión internacional. El año pasado, Europa representó más del 90 % del volumen fuera de China. Y eso es muy importante. Y este año, como sabes viniendo de España, el primer trimestre ya está yendo muy bien en Europa.

¿Les gustaría ensamblar más coches en España además del B10?

Claro. Pero queremos asegurarnos de que el primero sea un éxito. Ese es nuestro objetivo. Con el tiempo, tendrá sentido localizar otros productos también en España. La eficiencia es muy importante en la industria del automóvil. Y sobre la misma plataforma siempre puede haber oportunidades para otros modelos. Así que sí, el B10 es el primer modelo, el que abre el camino, y luego veremos cómo evolucionan las cosas. El éxito del B10 es el primer paso para modelos que vayamos a hacer en España.

Leapmotor B05. / Xavier Pérez

¿Por qué eligieron España?

Esta es una de las grandes ventajas de la colaboración entre Stellantis y Leapmotor. Desarrollamos coches con muy buena calidad y a un coste muy competitivo. Stellantis aporta la red de distribución, la huella industrial, la logística, los sistemas informáticos y los sistemas CIM (software de producción. Eso hace que exista todo lo necesario para distribuir un coche en cualquier mercado. Stellantis tiene plantas en más de 30 países, y España es uno de ellos. Al decidir dónde localizar la producción, hay que considerar la disponibilidad de planta, la capacidad libre, el coste laboral, el coste energético y el ecosistema de proveedores. Y España es un lugar perfecto para empezar en Europa. La apuesta por Zaragoza tiene sentido.

Este año quieren llegar a un millón de modelos producidos a nivel global. ¿Cómo?

Es una muy buena pregunta. En 2023, Leapmotor vendió 145.000 unidades. En 2024, cerca de 300.000. En 2025, cerca de 600.000. Este año queremos pasar de 600.000 a un millón. Hemos lanzado tres modelos en las últimas semanas. El A10 (B03X en Europa) recibió 40.000 pedidos en las dos primeras semanas. El D19 (monovolumen) se lanzó hace unos días. Aquí se ha presentado el Lafa Ultra 5 (B05 en Europa). Y habrá más lanzamientos este año. Con este ritmo, tanto en el mercado doméstico como en el internacional, nuestro presidente Zhu Jiangming cree que alcanzar el millón es posible.

Leapmotor B03X / Xavier Pérez

¿Cuándo podremos ver un coche de Stellantis sobre una plataforma Leapmotor?

Puede ser una oportunidad, aunque Stellantis y Leapmotor siguen siendo fabricantes independientes. Cada uno tiene sus propias plataformas. Usar la plataforma de otro fabricante lleva tiempo, y el ADN de marca debe mantenerse: Peugeot, Citroën, Opel, Fiat o Lancia tienen identidades propias.No obstante, esta sinergia es una de las razones de la colaboración. Stellantis invirtió 1.500 millones de euros en Leapmotor y posee el 20 % del capital. Así que sí, estamos explorando estas oportunidades.

¿Qué opina del número de marcas chinas que están entrando en Europa?

Es una locura. Se dos razones importantes: el mercado doméstico en China se está estabilizando y las marcas necesitan escalar para sobrevivir. Hace cinco años había más de 250 startups de vehículos eléctricos en China. Hoy más del 90 % han desaparecido. Escalar la producción es clave. Para estar entre los 10 principales fabricantes globales necesitas producir alrededor de 3 millones de unidades. Por eso las marcas salen al exterior.

¿Cómo se articulan los fabricantes en China?

Se pueden agrupar en cuatro categorías: Empresas estatales, Grandes privadas, Joint Ventures y nuevos actores emergentes. Solo unos pocos de estos últimos sobrevivirán. El mercado seguirá evolucionando rápidamente.

Todo evoluciona muy deprisa...

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