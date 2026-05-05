Vox prescindirá de los altos cargos del PAR en sus consejerías

Vox no contará con los altos cargos del Partido Aragonés que venían trabajando en el último Gobierno de Aragón liderado por el Partido Popular de Jorge Azcón. Fuentes de la formación de extrema derecha han explicado a este diario que la previsión es que los representantes del PAR no puedan continuar en sus puestos, ya que han mantenido "visiones contrapuestas" sobre las políticas del Ejecutivo aragonés y porque "en el año y medio que Vox ha estado en la oposición hemos criticado duramente su acción política". Con todo, reconocen que "no está cerrado" el nuevo organigrama y piden "prudencia" ante los futuros nombramientos.

La decisión del partido de Santiago Abascal en Aragón supone una nueva vuelta de tuerca para la estructura del PAR, que preside el exdiputado Alberto Izquierdo, y que vive sus momentos más bajos en más de 40 años de historia. Después de no lograr representación en las Cortes de Aragón en las elecciones del pasado 8 de febrero y tras las múltiples escisiones que siguieron a la crisis política que estalló por el congreso de 2021, la decena de cargos que se habían mantenido en puestos de responsabilidad tienen más cerca que nunca su salida de la política activa.

El primer cese se produjo con el primer Consejo de Gobierno del nuevo Ejecutivo. La directora general de Patrimonio Cultural, Gloria Pérez, fue cesada al fusionarse la dirección general que dirigía con la de Cultura, que ostenta y seguirá ostentando Pedro Olloqui.

Pero en el lado de Vox las salidas no se quedarán ahí. Está previsto que no renueven en su puesto Luis Estaún, director del Instituto Aragonés del Agua; Eva Fortea, directora general de Familia; Cristina Navarro, exdirectora del Instituto Aragonés de la Juventud (que había dejado el puesto para presentarse a las elecciones, y que no volverá al cargo). Todos ellos ejercen en consejerías que han pasado a manos de Vox, la de Bienestar Social y Familia (que suma Desregulación y estará en manos de Nolasco) y la de Medio Ambiente y Turismo, que dirigirá Luis Biendicho.

Está por ver qué puede pasar con otros históricos del PAR cuyos ámbitos de responsabilidad no han pasado a manos de Vox. Es el caso del expresidente de la CHE, Xavier de Pedro, presidente del Consejo Consultivo de Aragón; o del expresidente del partido y expresidente de las Cortes, José Ángel Biel, que sigue al frente de la Fundación Santa María de Albarracín. También de Marina Sevilla, que fundó Aragoneses (partido ya disuelto como escisión del PAR) con Elena Allué, que venía trabajando de la mano del consejero Octavio López, quien tiene previsto en principio mantener buena parte de la estructura de su consejería.

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Desde el Partido Popular tampoco confirman ni desmienten a los excargos del PAR o de Aragoneses que ya venían trabajando en el pasado Gobierno, salvo la mencionada salida de Gloria Pérez. Las filas populares tampoco han concretado todavía quiénes serán directores generales en esta nueva etapa de Gobierno de coalición.