La vuelta de Vox al Gobierno de Aragón 'acaba' con Igualdad de Oportunidades, Inclusión o Educación Ambiental

El Gobierno de Aragón ha aprobado la estructura orgánica de la Administración autonómica para los próximos cuatro años. El nuevo Ejecutivo autonómico mantendrá 51 direcciones generales, las mismas que tuvo la anterior DGA de Jorge Azcón, pero registra algunos cambios por la fusión o separación de algunas consejerías y elimina algunas direcciones generales, varias de ellas ligadas a Vox.

El BOA (Boletín Oficial de Aragón) de este martes reconoce el cese de cuatro directores generales por la eliminación de sus áreas del nuevo reparto de competencias en el Gobierno autonómico que sostendrán PP y Vox. Una dirección de la antigua Presidencia, Economía y Justicia, otra de Medio Ambiente y Turismo y dos de Bienestar Social y Familia son las principales damnificadas del nuevo reparto de competencias.

Presidencia, Justicia y Cultura está dirigida ahora por Mar Vaquero, que tendrá rango de vicepresidenta segunda y mantendrá la portavocía del Gobierno autonómico. Es en el área económica, que ahora capitanea Eva Valle, donde se produce la pérdida de una dirección general. Protección de Consumidores y Usuarios, que hasta ayer dirigía María Inmaculada de Francisco Trigo. Economía contará con seis direcciones generales y también refleja el cese de Ana Sanz como directora de Pymes. Fuentes de la consejería han detallado a este diario que el cese se debe hacer porque el futuro departamento dedicado a las pequeñas y medianas empresas recogerá competencias en Pymes, Autonómos, Comercio Interior y Consumo, en una dirección general que crecerá en volumen de trabajo.

Arancha Simón, en primer plano, y Luis Biendicho son los dos nuevos consejeros de Vox en el Gobierno de Aragón. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Luis Biendicho (Vox) es ya el nuevo consejero de Medio Ambiente y Turismo. Una consejería que mantiene cinco direcciones generales, pero distribuidas de diferente manera al reparto que se realizó en el verano de 2024, con la salida de la ultraderecha del primer Gobierno formado en coalición con el PP de Jorge Azcón. Educación Ambiental, área que pilotaba Raquel Giménez, ya no tendrá rango de dirección general. Sí tendrá espacio propio Caza y Pesca, que en la última reorganización era un apéndice de Medio Natural. Las cinco direcciones generales que estarán a las órdenes de Biendicho serán, por lo tanto, Medio Natural, Gestión Forestal, Calidad Ambiental, Caza y Pesca y Turismo y Hostelería.

Los dos últimos cambios en las direcciones generales tienen lugar en Bienestar Social y Familia. Alejandro Nolasco, líder de Vox en Aragón, será el consejero de ese departamento, que tendrá también Desregulación, la iniciativa de la ultraderecha para reducir la burocracia. Tendrá rango de vicepresidencia. Las dos direcciones generales que ya no estarán en el gabinete de Nolasco serán las de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social y Voluntariado. María Victoria Alquézar y María Charte son las dos directoras generales que aparecen este martes como cesadas en el BOA. Nolasco tendrá a su disposición cuatro direcciones generales, que serán las de Desregulación, Familia, Infancia y Natalidad, Mayores y Ayudas Sociales.