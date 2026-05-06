25 años sin Manuel Giménez Abad: "En España acabamos con ETA: es una excepción en Europa de la que podemos sentirnos orgullosos"

En el 25 aniversario del asesinato de Manuel Giménez Abad, presidente del Partido Popular de Aragón aquel 6 de mayo de 2001, su familia, amigos y sus compañeros del PP le han vuelto a rendir homenaje, como cada año desde ese día negro, con una ofrenda floral en el mismo lugar en el que un terrorista de ETA le descerrajó tres tiros y acabó con su vida mientras paseaba de camino a La Romareda con su hijo Borja.

Hoy, un centro con flores blancas, amarillas y azules guarda su memoria a la altura del número 9 de la calle Cortes de Aragón, en pleno centro de Zaragoza. También una rosa roja y unas velas, una ofrenda anónima despositada en recuerdo del político aragonés.

Su hijo mayor, Manuel Giménez Larraz, ha sido el encargado de honrar la memoria de su padre con unas palabras en este emotivo 25 aniversario, de la mano de la secretaria general del PP, Ana Alós. "Creo en el valor cívico y político de las víctimas del terrorismo y del proceso histórico que condujo a acabar con ETA. A veces creo que es bueno recordar que en España eso ha sido una excepción de la que podemos sentirnos orgullosos. Ni en Francia, ni en Israel, ni en el Reino Unido ni Alemania en su momento mantuvieron ante la amenaza terrorista la misma firmeza de convicciones y el mismo respeto a su Estado de Derecho que nuestra democracia", ha destacado Giménez Larraz, que es a su vez presidente de la fundación que lleva el nombre de su padre.

"25 años después de que aquí mismo unos asesinos acabaran con la vida de mi padre, creo que la memoria de las víctimas del terrorismo sigue siendo más pertinente y necesaria que nunca", ha considerado Giménez Larraz, que ha destacado que quedan todavía 300 crímenes sin resolver. "300 familias rotas que están esperando que en algún momento se les resarza jurídica y penalmente de una pérdida que les cambió su vida para siempre", ha expresado.

Además, Giménez Larraz ha expresado que esta ofrenda floral es un "ejercicio de memoria pública necesaria". "Creo que es conveniente recordar que a mi padre no lo asesinaron por ser un tipo estupendo, un padre fantástico… Lo asesinaron por representarnos a todos los ciudadanos, por representar nuestros derechos y libertades. Y eso no se puede olvidar", ha incidido.

Por último, el hijo mayor de Manuel Giménez Abad, que tenía poco más de veinte años cuando se produjo su asesinato, ha recordado que "la democracia es frágil". "Y las víctimas nos recuerdan que lo es. Que no la tenemos garantizada. Que nuestros derechos y libertades tienen que ser combatidos y defendidos a diario. Que la historia no es un proceso únicamente ascendente en materia de progreso, de tolerancia, de democracia, ni incluso de compasión. Y creo que el recuerdo de las víctimas nos recuerda precisamente eso: lo largo que ha sido el camino para asentar la democracia que hoy todos podemos disfrutar", ha concluido Giménez Larraz, 25 años después de perder a su padre en el último atentado terrorista de ETA en Aragón antes de dejar las armas.

La viuda y los hijos de Manuel Giménez Abad participan en la ofrenda floral. / JAVIER RÍO

Alós (PP): "Se está mancillando la memoria de las víctimas"

La secretaria general del PP también ha recordado la figura de quien fuera presidente del partido a principios de esos años 2000 en los que la banda terrorista acumulaba víctimas. "Asesinaron a un político que encarnaba los valores más importantes de nuestra democracia de una forma firme, moderada y contundente. Por eso lo asesinaron, porque representaba lo mejor de nuestra sociedad, la defensa de la libertad, de la justicia, de la dignidad, de la igualdad. Acabaron con su vida, pero no consiguieron acabar con lo que representaba", ha asegurado Alós, visiblemente emocionada.

Alós ha asegurado que "a día de hoy, lamentablemente, es más importante que nunca seguir defendiendo esos valores". "En un momento en que estamos viendo cómo se está mancillando la memoria de las víctimas, cuando vemos cómo se excarcelan terroristas, asesinos, a cambio de votos, y ahora es más importante que nunca defender la memoria, la dignidad y la memoria de las víctimas del terrorismo porque quedan más de 300 asesinatos por resolver", ha lamentado Alós.

Borja Giménez Larraz, hijo menor de Giménez Abad, recibe los abrazos de miembros del partido. / JAVIER RÍO

Azcón recuerda a Giménez Abad desde Bruselas

La ofrenda floral en recuerdo del político asesinado ha contado con la presencia de la presidenta de las Cortes, María Navarro; la vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y representantes del PP, como los presidentes provinciales de Zaragoza, Ramón Celma, y de Huesca, Gerardo Oliván, entre otras autoridades y miembros de la formación conservadora.

El presidente del Gobierno de Aragón y líder del PP autonómico no ha participado en los actos de memoria al encontrarse en Bruselas, desde donde ha rememorado ese trágico 6 de mayo de 2001. "Manuel Giménez Abad era el presidente del Partido Popular de Aragón y fue asesinado por defender la libertad, los derechos de todos", ha expresado Azcón, quien ha destacado que estos hechos se produjeron hace 25 años, lo que significa que "no hace tantos años que ETA mataba a los defensores de la democracia para querer imponernos un proyecto totalitario. No lo podemos olvidar".

"La vida de Manuel Giménez Abad, la vida del que fue presidente del Partido Popular en Aragón, por desgracia, ya no podemos disfrutarla, ya no puede estar con nosotros, pero sí que tenemos que seguir honrando su recuerdo y defendiendo sus ideas", ha pedido el presidente. Y ha subrayado que "no murió por nada, murió por defender la libertad de todos, murió por defender la democracia y es de justicia que le recordemos y honremos su causa".