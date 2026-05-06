Aragón gana 9.500 alumnos extranjeros en diez años, pero pierde peso en el conjunto de España

Cada vez es mayor el número de alumnado extranjero en las aulas españolas. Y también de Aragón. O al menos así lo certifica el informe Las cifras de la Educación en España 2026 que, elaborado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, ofrece los datos del 2023-2024. Entonces, en la comunidad había 37.232 estudiantes de fuera del país, 9.500 más que diez cursos antes. Pero, a pesar de esa subida del 34% en una década, la región ha pasado de concentrar un 3,8% del total de escolares migrantes que había en toda la nación a un 3,5%, por lo que ha perdido peso a nivel estatal.

En concreto, el informe del ministerio revela que, en el curso 2013-2014, un 12,6% del estudiantado de Aragón era migrante frente al 16,2% del 2023-2024, lo que refleja un incremento exponencial en una década del alumnado extranjero, que incluye a los que carecen de la nacionalidad española, también los nacidos en España con padres extranjeros. Se excluye a los que tienen doble nacionalidad. "Entendemos este aumento como una oportunidad, aunque algunos grupos lo vean como un problema", señala a este diario Juan Antonio Planas, presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, que recuerda que este aumento de cifras permite escolarizar a más niños. "No se puede desaprovechar esta oportunidad de formar bien a los menores para que luego revierta en su beneficio personal y en el de la comunidad educativa", agrega.

En el curso 2023-2024, del total de estudiantado extranjero en Aragón -37.232 estudiantes-, la escuela pública concentraba la gran mayoría: un 79,3% o, lo que es lo mismo, casi ocho de cada diez. Un porcentaje que se traduce en 29.518 menores que estudiaban en colegios e institutos de titularidad pública frente a los 7.714 que lo hacían en privados, incluyéndose en este grupo también los concertados. Ahora, dentro de este 20,7% restante, una gran mayoría optaban por los financiados por el Estado (6.777 alumnos), financiados por el Estado, y solo 937 lo hacían en los privados. Es un 87,86% y un 12,15% respectivamente.

También en el curso 2013-2014, la mayoría de alumnado extranjero de Aragón estudiaba en colegios e institutos públicos. De hecho, según se desprende de los datos del informe del ministerio, la balanza se ha inclinado de forma ligera hacia los privados, incluyéndose en ellos también los concertados, ya que en aquel año lectivo un 81,7% del total de escolares migrantes de la región, que eran 27.724, se formaron en la pública y el 18,3% restante lo hicieron en la privada. En concreto, 4.526 optaron por la concertada y 539 por la privada, lo que se traduce en un 89,4% y un 10,64% respectivamente.

El análisis del Ministerio de Educación refleja así que en una década se ha incrementado el número de niños que se forman en las aulas de la comunidad aragonesa y que, aunque la enseñanza pública sigue siendo la opción mayoritaria para este grupo de escolares, ha habido un leve desplazamiento hacia los privados y, en concreto, hacia los concertados.

Primaria concentra más alumnos extranjeros

Si se atiende a los datos por etapas educativas, Primaria es la etapa con más estudiantes migrantes en Aragón en el 2023-2024. En concreto, concentraba un 19,9% del total de estudiantes de fuera del país (7.409 de los 37.232 extranjeros en las aulas de la región), recogiendo tanto los centros públicos como los privados. La siguiente es Secundaria (16,1%) y, luego, Infantil (14,4%). Bachillerato quedaba así en último lugar, con un 7,8%, es decir, unos 2.903 estudiantes. Todo ello sin tener en cuenta la Formación Profesional u otros, que es donde se forman más escolares extranjeros en la comunidad, sobre todo en la Básica (24,2%) y en otros programas (24,9%).

Con el foco puesto en la titularidad del centro, analizando los datos de Primaria a Bachillerato y teniendo en cuenta que la escuela pública es mayoritaria, vuelve a ser la etapa de 6 a 12 años en la que hay mayor porcentaje de alumnado extranjero tanto en la escuela pública como en la privada (incluyéndose también la concertada). Bachillerato queda relegada a último lugar, siendo la etapa con menos estudiantes migrantes en Aragón tanto en los institutos públicos como privados.

En concreto, del alumnado extranjero que estudiaba en la pública en el 2023-2024, que eran 29.518 niños, en Bachillerato lo hacía un 9,4%. Es decir, 2.775 estudiantes. En la privada, el porcentaje es de un 3,9%, lo que se traduce en cerca de 300 estudiantes extranjeros de los 7.714 que estudian en los Bachilleratos de esta titularidad. Como ya se reflejara anteriormente, la concertada gana peso frente a la privada total, con una cifra porcentual que asciende a un 7,7% en esta etapa no obligatoria, lo que supone 522 escolares. "Si hay alumnos de distintas procedencias y culturas, es importante integrarlos porque si no esas diferencias van a hacer que sea difícil para ellos formar parte del sistema educativo y terminen por abandonarlo", expone Planas.

Es precisamente implantar la concertación del Bachillerato una de las medidas que quiere implantar el nuevo Gobierno de Aragón de PP y Vox, que empezará a aplicar la medida a partir del próximo curso (2026-2027), cuando llegará a 1º de Bachillerato con el fin de extenderse a toda la etapa de forma progresiva. Esta apuesta por el Bachillerato concertado ha sido criticada, e incluso se plantea recurrir en los tribunales, por las entidades defensoras de la escuela pública, que entre otros motivos han defendido que con ella se "segrega" al alumnado.

"Tres cuartas partes del alumnado extranjero estudia en los centros públicos, y el resto en los privados y concertados, más en estos últimos", ratifica Planas, que considera que todos deberían asumir una misma proporción de estudiantes procedentes de otros países. "Creo que, sobre todo los financiados con fondos públicos, deberían ser más solidarios, porque no es de recibo seleccionar al alumnado que y porque, si unos no asumen su parte, otros van a asumir el doble", defiende. Planas recuerda que tiene que haber integración y no formar guetos, y subraya que los "colegios e institutos se enriquecen con la heterogeneidad".

Pérdida de peso a nivel nacional

Aunque el número de alumnado extranjero ha ascendido un 34% en diez años, según el documento del ministerio, Aragón concentraba menos en el 2023-2024 que diez cursos antes. En concreto, en 2013-2014 había en España 736.249 estudiantes de fuera del país, de los que un 3,8% (27.979) estudiaban en Aragón. Una década después, la cifra estatal ascendía a 1.076.065. De ellos, un 3,5% se formaban en la región: 37.662 alumnos.

Noticias relacionadas

Además, según el documento, Aragón pasa de ser la séptima comunidad con más porcentaje de alumnado extranjero en sus aulas a la octava en diez años. Las tres primeras, en ambos cursos, Cataluña, Madrid y Valencia.