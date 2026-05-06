Azcón defiende en Bruselas el eje Pau-Canfranc-Zaragoza: "Se trata de un corredor con verdadero potencial logístico, industrial y territorial"
Jorge Azcón destaca la importancia de la Travesía Central de los Pirineos como conexión europea adicional, más resistente y con mayor capacidad
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reivindicado este miércoles, en el Comité Europeo de las Regiones, "la importancia del eje Pau–Canfranc–Zaragoza, cuya recuperación supondría reabrir una conexión ferroviaria estratégica entre España y Francia a través del Pirineo", así como el impulso de la Travesía Central de los Pirineos como conexión adicional entre la Península Ibérica y el resto de Europa.
Así lo ha expresado durante la presentación del Proyecto de Dictamen sobre el Reglamento Mecanismo 'Conectar Europa' 2028-2034.
"Aragón valora positivamente la continuidad y el refuerzo del Mecanismo 'Conectar Europa', una herramienta esencial para mejorar la competitividad, la cohesión territorial y la resiliencia estratégica de la Unión. Y desde la comunidad autónoma destacamos la importancia de la reapertura del eje Pau-Canfranc-Zaragoza", ha indicado.
A juicio del presidente, "se trata de un corredor con verdadero potencial logístico, industrial y territorial, teniendo en cuenta el papel de Zaragoza como nodo de conexión con los corredores Atlántico y Mediterráneo". "En el actual contexto geopolítico, disponer de redes de transporte sólidas, diversificadas y plenamente operativas es más necesario que nunca, ha agregado.
Asimismo, ha recordado la conveniencia de "impulsar la Travesía Central de los Pirineos como conexión adicional entre la Península Ibérica y el resto de Europa, pues la Unión Europea necesita redes más resistentes, con mayor capacidad y alternativas reales ante saturaciones o interrupciones".
"Finalmente -ha añadido al cierre de su intervencion-, en Aragón apoyamos el refuerzo de la movilidad militar y de las redes eléctricas europeas".
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