Carmen Rouco (Vox) será la vicepresidenta de las Cortes de Aragón tras el pacto con el PP

La diputada de Vox, Carmen Rouco, será la nueva vicepresidenta primera de las Cortes de Aragón. Una decisión que llega en virtud del acuerdo de Gobierno firmado entre Vox y el PP anunciado el pasado 22 de abril, en el cual ambos grupos parlamentarios se comprometían a respaldar a la candidatura planteada por la extrema derecha para la vicepresidencia de la Mesa del parlamento autonómico, en sustitución de uno de los puestos que ostentaba el PP, en la persona de Fernando Ledesma.

Fuentes del partido han trasladado que Carmen Rouco es funcionaria de carrera de la Administración de Justicia desde 1984, y ha desarrollado su actividad profesional en Lérida, Ejea de los Caballeros y Zaragoza. De 2019 a 2023 fue la portavoz adjunta del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. Desde mayo de 2023, es diputada de Vox en las Cortes de Aragón, donde en la pasada legislatura fue portavoz de Fomento y Vivienda. Durante las últimas semanas, ha sido la portavoz adjunta del grupo parlamentario, junto a Alejandro Nolasco.

Por su parte, Santiago Morón volverá a ser el portavoz del grupo parlamentario de Vox en el Parlamento autonómico. Morón es uno de los diputados más longevos del partido en el Parlamento aragonés, ya que forma parte de los tres parlamentarios que fueron los primeros en llegar a la Cámara, en 2019. De hecho, como recuerdan fuentes del partido ya fue portavoz en la X legislatura, y en la XI, en el periodo en el que Vox formó parte del Gobierno de Aragón (hasta julio de 2024), en coalición con el PP. Asimismo, Morón es el presidente del Comité Ejecutivo Provincial de VoxZaragoza.

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Santiago Morón es doctor en Medicina y Cirugía, y especialista en medicina de familia. Ha ejercido la medicina durante más de 20 años de su trayectoria profesional. Alejandro Nolasco deja de ser el portavoz del grupo parlamentario, tras haber tomado posesión el lunes pasado como vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón.