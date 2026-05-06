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Confirmado: la playa favorita de muchos aragoneses que recupera la Bandera Azul en 2026

La Costa Dorada refuerza su atractivo para miles de zaragozanos con la recuperación de esta Bandera Azul

Panorámica de la playa de Cambrils que ha recuperado la Bandera Azul

Panorámica de la playa de Cambrils que ha recuperado la Bandera Azul / TURISMO COSTA DORADA

Luis Alloza

Miles de aragoneses esperan con ganas la llegada del verano para volver a hacer las maletas rumbo a la Costa Dorada. Localidades como Salou, Cambrils o La Pineda vuelven a convertirse en el refugio perfecto para escapar del calor y disfrutar del Mediterráneo sin tener que hacer muchos kilómetros desde Zaragoza. Y este 2026 llega con una noticia especialmente celebrada por quienes eligen Cambrils año tras año: la playa del Esquirol ha recuperado la Bandera Azul, uno de los distintivos de calidad más importantes del mundo.

España acaba de revalidar este martes su liderazgo mundial en playas con Bandera Azul con un total de 794 distintivos, de los cuales 677 corresponden a playas. El reconocimiento, otorgado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), vuelve a premiar aspectos como la calidad del agua, la accesibilidad, la seguridad, los servicios o la gestión ambiental. Nuestro país concentra ya el 15% de todas las playas con Bandera Azul del planeta, confirmando el enorme atractivo del litoral español.

Bandera azul en la playa de Segur de Calafell, en una imagen de archivo.

Bandera azul en la playa de Segur de Calafell, en una imagen de archivo. / SERVICIO ESPECIAL

Todos los servicios de una gran playa turística

Dentro de ese mapa privilegiado aparece nuevamente, después de varios años de ausencia, la playa del Esquirol, una de las más conocidas y valoradas de Cambrils. Situada entre las playas de Vilafortuny y El Cavet, ambas con Bandera Azul, este arenal destaca por su ambiente familiar, sus aguas tranquilas y su amplia extensión de arena fina y dorada.

Uno de los grandes atractivos de la playa del Esquirol es que combina todos los servicios de una gran playa turística con un ambiente más relajado que otras zonas mucho más concurridas de la Costa Dorada. Cuenta con acceso adaptado para personas con movilidad reducida, paseo marítimo, carril bici, duchas, socorrismo y espacios ideales para caminar junto al mar.

Playa de L'Esquirol

Playa de L'Esquirol / TURISMO COSTA DORADA

Además, es una playa especialmente apreciada por las familias aragonesas que buscan tranquilidad sin renunciar a la comodidad de estar en el corazón de Cambrils, un pueblo 'aragonés'. El acceso al agua es suave y seguro, algo muy valorado para quienes viajan con niños pequeños. A ello se suma la posibilidad de practicar deportes acuáticos como paddle surf, kayak o snorkel, además de disfrutar de restaurantes y chiringuitos muy cerca de la arena.

Otro detalle que enamora a quienes visitan esta zona es el paseo que une Cambrils con Salou, uno de los recorridos más agradables de toda la costa catalana. Muchos turistas aprovechan para desplazarse andando o en bicicleta junto al mar mientras disfrutan de las vistas del Mediterráneo.

Mapa de las playas de Bandera Azul

La recuperación de la Bandera Azul supone también un importante respaldo para Cambrils como destino turístico de calidad. Cataluña ha logrado este año 125 banderas azules, de las cuales 101 corresponden a playas y 24 a puertos deportivos, consolidándose como uno de los grandes referentes del turismo de costa en España.

Noticias relacionadas y más

Listado completo de playas de la Costa Dorada con Bandera Azul en 2026

  • Altafulla (Altafulla)
  • Calafell (Calafell)
  • L' Estany Mas Mel (Calafell)
  • Segur Llevant (Calafell)
  • Segur Ponent (Calafell)
  • Cavet (Cambrills)
  • La Llosa (Cambrils)
  • L' Esquirol (Cambrils)
  • El Regueral (Cambrils)
  • Vilafortuny (Cambrils)
  • Cunit Llevant (Cunit)
  • Cunit Ponent (Cunit)
  • El Francas (El Vendrell)
  • Santa Salvador (El Vendrell)
  • Costa Daurada (Roda de Bera)
  • Llarga (Roda de Bera)
  • L'Arrabassada (Tarragona)
  • La Mora (Tarragona)
  • Savinosa (Tarragona)
  • Tamarit (Tarragona)
  • Els Muntanyas (Torredembarra)
  • La Paella (Torredembarra)
  • L' Almadrava (Hospitalet del Infant)
  • L' Arenal (Hospitalet del Infant)
  • La Punta del Riu (Hospitalet del Infant)
  • El Torn (Hospitalet del Infant)
  • La Pineda (Vila Seca)

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