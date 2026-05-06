España vende a Aragón en Hong Kong como el "corazón verde" del país para atraer turistas chinos y con dinero

La Oficina Española de Turismo, dependiente del Consulado General de España en Cantón, celebró este miércoles en Hong Kong un acto de promoción orientado a posicionar el interior del país como destino prioritario para el viajero de alto poder adquisitivo asiático, con especial énfasis en propuestas culturales, gastronómicas y de naturaleza.

La iniciativa busca diversificar la imagen tradicional de España, asociada principalmente al turismo de sol y playa, y poner en valor la riqueza patrimonial, paisajística y sostenible de sus regiones interiores, en línea con las nuevas tendencias del turismo internacional.

Durante la presentación se articularon tres rutas temáticas diseñadas para un visitante que prioriza experiencias auténticas y de mayor profundidad cultural.

La primera, de carácter histórico, enlaza Madrid con ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad como Segovia, Ávila, Burgos, León y Salamanca, reconocidas por su legado monumental.

La segunda ruta, de perfil multicultural, recorre Toledo, Cuenca, Cáceres, Mérida y Córdoba, enclaves que reflejan la convivencia histórica de las culturas romana, islámica, judía y cristiana.

La tercera propuesta se centra en naturaleza, gastronomía y enoturismo, con un itinerario desde Barcelona hacia los Pirineos, Aragón, Navarra y La Rioja, presentado como el "corazón verde" de España.

Esta acción se enmarca en una estrategia promocional más amplia en Asia-Pacífico, que incluyó la participación el pasado 13 de abril en la feria MITE de Macao, donde España reforzó su posicionamiento como destino europeo de referencia.

La consejera de Turismo para el sur de China, Hong Kong y Macao, Teresa Siles Suárez, destacó el papel de Macao como plataforma clave para canalizar flujos turísticos y de negocio entre China, España y Portugal.

Siles subrayó asimismo la mejora de la conectividad aérea, con 61 vuelos directos entre China y España previstos para 2026, casi el doble que en 2019, operados por aerolíneas chinas desde ciudades como Pekín, Shanghái, Hong Kong y Cantón hacia Madrid y Barcelona.

A esta conectividad se suma la red ferroviaria de alta velocidad, con 3.567 kilómetros, la segunda más extensa del mundo, que facilita el acceso a destinos de interior y refuerza la cohesión turística del territorio.

La oferta española combina, según la consejera, "precios competitivos, facilidades de pago digital y un amplio patrimonio cultural, con más de 1.500 museos, 50 sitios Patrimonio de la Humanidad, 291 restaurantes con estrella Michelin y cerca de 120 establecimientos centenarios".

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