Las familias del CEIP Octavus de Utebo se concentran para volver a reclamar tres vías en 1º de Infantil: "Aquí cabemos todos"

Las familias del CEIP Octavus de Utebo, en Zaragoza, vuelven al ataque. Madres, padres y alumnos se han concentrado este miércoles, 6 de mayo, a las puertas del centro para, al son de palotes y con carteles que lanzaban mensajes como "aquí cabemos todos" o "libertad elección de centro", reclamar que el colegio tenga tres vías abiertas en 1º de Infantil el próximo curso. Se trata de una reivindicación que ya realizaron antes de que cerrara el proceso de escolarización en Aragón, cuando ya preveían que desde el septiembre que viene solo tendrían dos aulas para 3 años y habría familias que tendrían que ir a sorteo, ya que el centro ha recibido más solicitudes que plazas ofertaba. Su petición es no ir.

Según explican las familias de la AMPA Los Prados, el centro ha recibido 46 solicitudes pero ofertaba 38 plazas, por lo que no todos los niños se han podido hacer con una. El malestar de las familias llega porque aseguran que el colegio tiene posibilidad de acoger a todos los menores que han realizado la petición si se abren tres vías en 1º de Infantil, como ha sucedido durante el curso actual y como, ha asegurado una madre este miércoles, ha sucedido en otros colegios con el mismo número de demandantes. "Con estos números siempre se han concedido las tres vías", ha defendido a través de un manifiesto Carmen, una madre que quiere escolarizar a su hija en el Octavus.

Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón han recordado que la apertura de una tercera vía el pasado septiembre para el curso actual fue una medida "extraordinaria" y han agregado que en el municipio hay vacantes suficientes en otros colegios para acoger a los alumnos que no obtengan plaza en el Octavus. No todos los centros de la comunidad que han recibido más solicitudes que plazas ofertaban han ido a sorteo.

Concentración de las familias y los alumnos en el CEIP Octavus, este miércoles. / Servicio Especial

Sin embargo, las familias inciden en que el centro cuenta con los recursos para poder atender a todo el alumnado que ha solicitado plaza en el Octavus. "Entendemos que exista una planificación, pero no puede estar por encima del derecho de las familias a elegir el centro en el que queremos escolarizar a nuestros hijos, siempre y cuando este disponga de aulas para acoger a todas las familias", ha compartido la misma madre.

Como ya expresaron otras familias a finales de abril, la mujer ha defendido que la reivindicación del Octavus "no supone restar vías a ningún otro centro". "No queremos que en ningún otro se recorten aulas, y mucho menos que se saturen las ratios", ha compartido. En esta línea, ha asegurado que se trata de "contemplar la educación como una inversión, no como un gasto".

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En representación de las familias, esta madre ha recordado que la situación de los colegios es "cambiante" ya que influyen factores como el tamaño, las infraestructuras, las inversiones o la situación demográfica que los rodea, entre otros muchos. Y ha defendido: "Siempre hay que mantener las aulas abiertas, con ratios reducidas que permitan acoger a nuevas y trabajar con calidad necesaria, en especial por el alumnado con más dificultades". Las familias volverán a concentrarse este jueves, 7 de mayo, a las 16.00 horas.