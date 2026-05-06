Los grandes centros y organismos de la Aragón: el impulso clave hacia la innovación

En un ecosistema dominado por gigantes privados y startups de vértigo, el papel de las empresas públicas o privadas promovidas por la Administración en el desarrollo tecnológico rara vez ocupa portadas. Sin embargo, organismos como el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE) y el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) se han convertido en piezas esenciales para que la innovación avance en Aragón con un pulso constante y sostenido.

La innovación no puede depender únicamente del empuje privado ni de ciclos económicos favorables. Requiere visión, continuidad y estructuras sólidas. Y esas estructuras, en buena medida, ya existen: están en los centros que llevan años sosteniendo el progreso tecnológico. Su trabajo, discreto pero decisivo, sostiene buena parte del tejido industrial, impulsa la transición energética y alimenta el nacimiento de nuevas empresas tecnológicas. Son, en definitiva, la infraestructura silenciosa de la innovación.

ITA: la ingeniería que moderniza la industria

En los laboratorios del ITA, en Zaragoza, se ensayan robots colaborativos, se prueban materiales avanzados y se desarrollan algoritmos que optimizan procesos productivos. Su misión es clara: ayudar a las empresas a dar el salto hacia la industria del futuro. Ingenieros y tecnólogos trabajan codo con codo con pymes que, sin este apoyo, difícilmente podrían acceder a tecnologías como la fabricación aditiva o la inteligencia artificial aplicada. El instituto se ha convertido así en un aliado imprescindible para sectores como la automoción, la logística o la agroindustria.

En 2025, el ITA, dirigido por Esther Borao, ha trabajado con cerca de 1.000 empresas, de las cuales aproximadamente el 70% son pymes aragonesas. El equipo humano alcanza ya los 359 profesionales, incluidas las personas en Rutas Formativas. Una plantilla especializada en diferentes especialidades de la Ingeniería, especialmente en inteligencia artificial, materiales avanzados, robótica, tecnologías eléctricas, mecatrónica y metrología. En 2025, el ITA ha puesto en marcha de manera oficial el Plan Estratégico y el Plan Científico-Tecnológico 2025–2028, que se despliegan de manera coordinada y complementaria. El Plan Estratégico constituye el marco que define la dirección institucional y orienta las prioridades de actuación de la organización a medio y largo plazo. Para ello, se articula a través del enfoque “Aprende · Transforma · Impacta”: Este plan se ha articulado con empresas, universidades, clústeres y administraciones públicas, asegurando alineamiento estratégico y visión compartida. El Plan Científico-Tecnológico define el marco de prioridades en materia de investigación, desarrollo e innovación, articulando 14 Líneas Tecnológicas organizadas en cinco grandes áreas estratégicas: Inteligencia artificial y sistemas cognitivos; Materiales sostenibles y economía circular; Electrificación y eficiencia energética; Automatización inteligente y robótica avanzada y Metrología 4.0 y validación industrial. Este plan se sustenta en el análisis de tendencias tecnológicas emergentes, la alineación con las necesidades del tejido empresarial y la generación de capacidades y activos tecnológicos transferibles, contribuyendo así a reforzar la posición de la organización como agente de referencia en innovación y desarrollo tecnológico.

En conjunto, ambos planes aseguran que la estrategia institucional y el desarrollo científico-tecnológico del ITA estén alineados desde el inicio del periodo 2025–2028, promoviendo colaboración, innovación y resultados medibles.

CIRCE: energía para un país que quiere ser más verde

La transición energética no se improvisa. Requiere investigación, planificación y una capacidad real de transferencia tecnológica. Ahí entra en juego CIRCE, un centro de investigación privado sin ánimo de lucro fundado por la Universidad de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y Endesa, que desde hace décadas investiga cómo reducir consumos, integrar renovables y diseñar modelos energéticos más sostenibles.

Sus proyectos abarcan desde la eficiencia en grandes plantas industriales hasta el diseño de redes eléctricas inteligentes. En un momento en que Europa acelera su agenda climática, CIRCE se ha convertido en un actor clave para que empresas y administraciones cumplan objetivos ambientales sin perder competitividad.

La inteligencia artificial empieza a entrar en el núcleo de la industria. En ese escenario, el uso de residuos como combustible plantea un reto clave: su comportamiento es impredecible. CIRCE desarrolla una tecnología para reducir esa incertidumbre y optimizar la eficiencia energética.

Antes de que un residuo llegue al horno ya hay un sistema que sabe cómo va a arder. Eso es lo que está consiguiendo CIRCE desde su laboratorio de visión artificial en Zaragoza: una tecnología que analiza plásticos, madera, papel y materia orgánica en movimiento sobre una cinta transportadora, y predice sus propiedades clave antes de que el proceso de combustión comience.

El resultado es un cambio de paradigma en la operación industrial. Frente a las limitaciones del modelo tradicional reactivo, en el que los ajustes se hacen una vez iniciada la combustión , cuando los problemas ya han ocurrido, la tecnología de CIRCE permite actuar antes. El sistema estima el poder calorífico y la humedad del residuo con alta precisión, lo que permite ajustar parámetros como la ventilación o la alimentación del horno en función de las características reales del material, no de su comportamiento promedio.

De la incertidumbre al control en tiempo real

En sectores como el cementero o el siderúrgico, los residuos llevan años utilizándose como combustible alternativo. Es un modelo alineado con la economía circular —menos dependencia de combustibles fósiles y menor huella de carbono—, pero introduce una dificultad técnica que los combustibles tradicionales no tienen: gestionar su variabilidad e incertidumbre.

La composición cambia constantemente. La mezcla de materiales, el contenido en humedad o el poder calorífico varían de un lote a otro. Esa incertidumbre dificulta el control de la combustión y reduce la eficiencia del proceso.

Ese es precisamente el problema que CIRCE ha decidido resolver: utilizar la inteligencia artificial para conocer las características del residuo antes de que entre al horno. La solución: inteligencia artificial para predecir la energía antes de generarla

El sistema desarrollado por el centro tecnológico, en el marco de la iniciativa ALL4Zero —una alianza nacional que agrupa a grandes compañías industriales para acelerar la descarbonización mediante tecnologías innovadoras aplicadas a procesos reales— combina una cámara hiperespectral, instalada sobre la cinta transportadora, con algoritmos de inteligencia artificial entrenados para extraer información de muy alta resolución a partir de la luz emitida y reflejada por los materiales.

Mientras el material avanza, el sistema lo analiza en tiempo real y genera una estimación precisa de sus propiedades antes de su entrada al horno. Los resultados obtenidos en laboratorio confirman que es posible predecir estas variables con un nivel de precisión que abre la puerta a su implantación en entornos industriales reales.

Validado con la gran industria

El proyecto no se desarrolla en el vacío. CIRCE trabaja en colaboración directa con Holcim, Urbaser y ArcelorMittal —tres de los actores más relevantes en sus respectivos sectores— lo que garantiza que la tecnología responda a necesidades operativas reales y que su escalabilidad esté pensada desde el primer día.

Esa combinación de rigor técnico y orientación industrial es la que distingue el trabajo de CIRCE: investigación aplicada que sale del laboratorio. Aragón, en el centro de la innovación industrial.

Lo que está desarrollando CIRCE en Zaragoza muestra cómo un territorio puede liderar la transición industrial con capacidades propias, mediante la combinación de conocimiento generado internamente, colaboración con la gran empresa y aplicación de tecnología.

En un contexto en el que la descarbonización es una prioridad irrenunciable para la industria europea, CIRCE demuestra que la clave no está solo en cambiar las fuentes de energía, sino en reaprender a operar con ellas para utilizarlas de forma más inteligente

CEEI: donde nacen las empresas del mañana

Si ITA y CIRCE representan la innovación aplicada, el CEEI es el instrumento más potente del Gobierno de Aragón para impulsar el desarrollo de negocio de proyectos de carácter innovador. El CEEI dispone de un nuevo modelo de programas de apoyo para los proyectos seleccionados para participar en cada uno de ellos.

Los programas actuales del CEEI son:

Programa "neo": Su objetivo es validar el modelo de negocio y ayudar a los emprendedores a transformar una idea innovadora en una empresa viable y con base tecnológica.

Programa "matriX": Diseñado para la consolidación. Se centra en el aumento del volumen de negocio, la optimización de procesos internos, la búsqueda de sinergias y el fortalecimiento de la estructura empresarial para asegurar la supervivencia a largo plazo.

Planes BOOST: Estos planes ofrecen un acompañamiento intensivo y personalizado para empresas que ya están en el mercado pero necesitan "dar el salto" al siguiente nivel..

Estos proyectos reciben apoyo en forma de:

Noticias relacionadas